Haberler Beşiktaş Yabancı kontenjanı azalacak

Yabancı kontenjanı azalacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir yandan da kadrodaki 19 yabancıyı azaltmanın yollarını arıyor, hem yeni kurala uygun hem de katkı sağlayacak isimlerle devam edilmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Yabancı kontenjanı azalacak

Kadrosunu güçlendirerek 2024-2025 sezonuna iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, bir taraftan da yabancı oyuncularını elden çıkarmaya çalışacak. Şu anda mevcut kadroda tam 19 sözleşmeli yabancı futbolcusu olan siyah beyazlılar, yoğun bir mesai harcayacak. Hem yeni gelen 12 yabancı kuralına uygun bir kadro yapısı hazırlamak isteyen Beşiktaş Yönetimi hem de takıma artık direkt katkı verecek isimlerle yola devam edecek. Geçen yıllardaki hatalardan ders çıkaran siyah beyazlılar bu yönde hareket ediyor.

VEDA TURU

Ante Rebic, Alex Oxlade Chamberlain, Daniel Amartey, Ajdin Hasic, Javi Montero, Ante Rebic ve Vincent Aboubakar gibi isimlerin geleceği tartışılıyor. Rebic, Montero ve Amartey'in kadroda kesin olarak devam etmeyeceği kaydediliyor. Teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un hem İstanbul'daki çalışmalar süresince hem de Slovenya'daki kampta yabancı oyuncuların performansını yakından izleyeceği bildirildi. Son kararı Hollandalı teknik direktörün vereceği, gelecek yeni transferlerle beraber bir kadro planlamasının oluşacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCILARI:

Francısco Montero, Arthur Masuaku, Omar Colley, Daniel Amartey, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Ajdin Hasic, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Hadziahmetovic, Jean Onana, Oxlade Chamberlain, Milot Rashica, Zainutdinov, Ernest Muçi, Al Musrati, Vincent Aboubakar, Jackson Muleka, Ante Rebic.

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