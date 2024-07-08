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Yerli transfer hamlesi

Yerli rotasını genişletmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için devreye giriyor. Oyuncuyla ilgili Alanyaspor Başkan Hasan Çavuşoğlu ile görüşme yapılacak. Siyah-beyazlılar, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı için de görüşmelerini hızlandıracak. Beşiktaş yönetiminin hem Yusuf Yazıcı hem de Okay Yokuşlu ile bir hayli yol katettiği öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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Yerli transfer hamlesi
Yerli rotasını genişletmek isteyen Beşiktaş, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın için devreye giriyor. Oyuncuyla ilgili Alanyaspor Başkan Hasan Çavuşoğlu ile görüşme yapılacak. Siyah-beyazlılar, Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı için de görüşmelerini hızlandıracak. Beşiktaş yönetiminin hem Yusuf Yazıcı hem de Okay Yokuşlu ile bir hayli yol katettiği öğrenildi.
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