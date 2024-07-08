Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

Beşiktaş'ta transferde gündemde olan Ciro Immobile için sunulan teklif belli oldu. Siyah-beyazlılar İtalyan oyuncu için 2 yıllık sözleşme karşılığında yüksek maaş teklifinde bulundu. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 22:37
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

Yaz transfer sezonunda Gabriel Paulista ve Portekizli yıldız futbolcu Rafa Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

Forvet transferi için düğmeye basan siyah-beyazlı ekibin gündemine, İtalya Serie A ekibinde Lazio forması giyen yıldız futbolcu Ciro Immobile geldi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

Yıldız futbolcunun transferini noktalamak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre 34 yaşındaki yıldız futbolcuya yıllık 7 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etti.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

Söz konusu haberde Lazio'nun tecrübeli golcü oyuncuyu bedavaya bırakmak istemediği aktarılırken, bu transferin önündeki tek engelin İtalyan ekibinin istediği bonservis ücreti olarak gösterildi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

Lazio ile anlaşılması halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcu Ciro Immobile'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Immobile, bu sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta forma giyerken 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.

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