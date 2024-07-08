TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!
Beşiktaş'ta transferde gündemde olan Ciro Immobile için sunulan teklif belli oldu. Siyah-beyazlılar İtalyan oyuncu için 2 yıllık sözleşme karşılığında yüksek maaş teklifinde bulundu. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 21:38 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2024 Pazartesi 22:37
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Söz konusu haberde Lazio'nun tecrübeli golcü oyuncuyu bedavaya bırakmak istemediği aktarılırken, bu transferin önündeki tek engelin İtalyan ekibinin istediği bonservis ücreti olarak gösterildi.
Lazio ile anlaşılması halinde 34 yaşındaki yıldız futbolcu Ciro Immobile'nin önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelip kendisini 2 yıllığına siyah-beyazlı yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Immobile, bu sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta forma giyerken 11 kez rakip fileleri sarsmayı başardı.
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