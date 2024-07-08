TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'ın Immobile'ye yaptığı teklif belli oldu!

Yıldız futbolcunun transferini noktalamak için görüşmelerini sürdüren Beşiktaş, İtalyan basınından La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre 34 yaşındaki yıldız futbolcuya yıllık 7 milyon Euro'dan iki yıllık sözleşme teklif etti.