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Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu!

Slovenya'da 10-20 Temmuz'da kamp yapacak olan Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 20:18
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Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı belli oldu!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayan Beşiktaş, ilk maçını yarın Ümraniyespor ile oynayacak.

Slovenya'nın Maribor kentinde 10-20 Temmuz'da kamp yapacak siyah-beyazlı ekip, Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Shakhtar Donetsk (Ukrayna) ve Grazer AK (Avusturya) ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık karşılaşması programı şöyle:

6 TEMMUZ CUMARTESİ

10.00 Beşiktaş-Ümraniyespor (BJK Nevzat Demir Tesisleri)

13 TEMMUZ CUMARTESİ:

18.30 Beşiktaş-Dinamo Zagreb (Lendava Stadı)

17 TEMMUZ ÇARŞAMBA:

18.30 Beşiktaş-Shakhtar Donetsk (Sports Park Radomlje)

20 TEMMUZ CUMARTESİ:

19.00 Beşiktaş-Grazer AK (Wildon Stadı)

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