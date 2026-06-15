Gol düellosunda İran ile Yeni Zelanda yenişemedi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu maçında İran ile Yeni Zelanda kozlarını paylaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İran'ın golleri 32. dakikada Ramin Rezaeian ve 64. dakikada Muhammed Mohebi'den geldi. Yeni Zelanda'nın sayılarını ise 7 ile 55. dakikalarda Just kaydetti.

Bu sonucun ardından G Grubu'nda yer alan İran, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır, ilk karşılaşmalar sonrası 1'er puana ulaştı.

İran, FIFA Dünya Kupası'ndaki 2. müsabakasında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Yeni Zelanda'nın rakibi ise Mısır olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Just topu ağlara gönderdi! Yeni Zelanda, İran karşısında golü erken buldu! pic.twitter.com/4ipBMpI6sF — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

⚽ Rezaeian pozisyonu başlattı golünü attı! İran beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/5kAjpWh4xB & mdash; TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026

⚽ Just - Wood işbirliği Yeni Zelanda'yı yeniden öne geçirdi. pic.twitter.com/EowBZz2Fvt — TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026