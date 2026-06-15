CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Gol düellosunda İran ile Yeni Zelanda yenişemedi!

Gol düellosunda İran ile Yeni Zelanda yenişemedi!

2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda İran ile Yeni Zelanda 2-2 berabere kaldı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 06:06
Gol düellosunda İran ile Yeni Zelanda yenişemedi!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu maçında İran ile Yeni Zelanda kozlarını paylaştı.

Büyük bir çekişmeye sahne olan maç 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. İran'ın golleri 32. dakikada Ramin Rezaeian ve 64. dakikada Muhammed Mohebi'den geldi. Yeni Zelanda'nın sayılarını ise 7 ile 55. dakikalarda Just kaydetti.

Bu sonucun ardından G Grubu'nda yer alan İran, Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır, ilk karşılaşmalar sonrası 1'er puana ulaştı.

İran, FIFA Dünya Kupası'ndaki 2. müsabakasında Belçika ile kozlarını paylaşacak. Yeni Zelanda'nın rakibi ise Mısır olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

F.Bahçe'ye 3 yerli transferi birden!
Fransız yıldız Cimbom'a!
DİĞER
Torino - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya Serie A maç günü!
İmamoğlu İnşaat ve CHP'li Beylikdüzü Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu: 3 ilde 27 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan çifte bomba' Vlahovic ve...
F.Bahçe'de büyük gün! Guirassy...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! G.Saray'da yıldız isimle yollar ayrıldı! 01:11
Greenwood transferinde domino etkisi! Greenwood transferinde domino etkisi! 01:11
F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! F.Bahçe yönetiminde görev dağılımı belli oldu! 01:11
F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı F.Bahçe'ye transfer şoku! Yönetim şaştı kaldı 01:11
G.Saray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk istedi G.Saray'dan transferde ters köşe! Okan Buruk istedi 01:11
Lewandowski bombasını patlattı! F.Bahçe'yi açıkladı Lewandowski bombasını patlattı! F.Bahçe'yi açıkladı 01:11
Daha Eski
İşte 2027 model Aslan! G.Saray'a Şampiyonlar Ligi transferi İşte 2027 model Aslan! G.Saray'a Şampiyonlar Ligi transferi 01:11
F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! F.Bahçe Beko seride skoru eşitledi! 01:11
G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... G.Saray'a Belçikalı golcü! Icardi'nin yerine... 01:11
G.Saray'dan 40 milyon euro'luk hamle! G.Saray'dan 40 milyon euro'luk hamle! 01:11
Italiano'dan Juventus çıkarması! Italiano'dan Juventus çıkarması! 01:11
Core kasları neden önemli? Core kasları neden önemli? 01:11