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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Suudi Arabistan ile Uruguay yenişemedi! Muslera'nın yediği gol gündem oldu

Suudi Arabistan ile Uruguay yenişemedi! Muslera'nın yediği gol gündem oldu

2026 Dünya Kupası H Grubu'nda Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadele 1-1 sona erdi. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2026 03:05
Suudi Arabistan ile Uruguay yenişemedi! Muslera'nın yediği gol gündem oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. H Grubu maçında Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaştı.

Çekişmeli mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Suudi Arabistan'ın golü 41. dakikada Al-Amri'den geldi. Uruguay'ın sayısını ise 80. dakikada Maxi Araujo kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonucun ardından H Grubu'ndaki 4 takım Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya ve Yeşil Burun Adaları 1'er puana ulaşmış oldu.

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