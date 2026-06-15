Suudi Arabistan ile Uruguay yenişemedi! Muslera'nın yediği gol gündem oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. H Grubu maçında Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaştı.

Çekişmeli mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Suudi Arabistan'ın golü 41. dakikada Al-Amri'den geldi. Uruguay'ın sayısını ise 80. dakikada Maxi Araujo kaydetti.

Öte yandan Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonucun ardından H Grubu'ndaki 4 takım Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya ve Yeşil Burun Adaları 1'er puana ulaşmış oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ