Suudi Arabistan ile Uruguay yenişemedi! Muslera'nın yediği gol gündem oldu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. H Grubu maçında Suudi Arabistan ile Uruguay kozlarını paylaştı.
Çekişmeli mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Suudi Arabistan'ın golü 41. dakikada Al-Amri'den geldi. Uruguay'ın sayısını ise 80. dakikada Maxi Araujo kaydetti.
Öte yandan Galatasaray'ın eski kalecisi Fernando Muslera ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakikada sahada kaldı.
Bu sonucun ardından H Grubu'ndaki 4 takım Suudi Arabistan, Uruguay, İspanya ve Yeşil Burun Adaları 1'er puana ulaşmış oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ Al-Amri bu sefer attı golü! Muslera'nın çabası yetmedi bu kez! pic.twitter.com/rPRT7gljQZ— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026
⚽ Uruguay aradığı golü sonunda buldu! Maxi Araujo maça beraberliği getirdi. pic.twitter.com/PvTzxvKHpR— TRT Spor (@trtspor) June 15, 2026