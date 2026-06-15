TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e sert yanıt!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu 2. maçında Paraguay ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Arizona Athletic Grounds'ta yaptığı antrenmanla bu müsabakanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maç sabahı Türkiye'de meydanlarda toplanan Türk halkını hayal kırıklığına uğrattıklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Maçı seyrettiğiniz zaman 100 maç oynasanız herhalde böyle bir maçla karşılaşmazsınız. Öncelikle Aziz milletimizden hem takım hem de çalışanlar adına özür diliyorum. Bunlar ilk sefer başımıza gelmiyor. 9 sefer uluslararası turnuvalara katıldık, 8'ine mağlubiyetle başlandı. Bu da mazeret değil ama istatistikler öyle söylüyor. Bizim Çocuklar'a inancımız tam. O yetenekleri var. Şu ana kadar oynanan maçlarda böyle bir istatistik yok. Olmadı mı olmuyor, olmayacak anlamını taşımıyor. Bu çocuklar, yakın tarihte Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadılar. Tarihinde ilk sefer Uluslar A Ligi'ne çıktılar, 24 sene sonra Dünya Kupası'na yine bizi taşıyan bu çocuklar ve teknik kadro. Onlara teşekkür ediyorum. 3-4 turnuva oynayacak bir jenerasyon. Bu gerçekler ortadayken ve daha ilk maçımızı oynadık, önümüzde 2 maç daha var. Elbette çok değerli bulduğumuz yapıcı eleştirileri memnuniyetle karşılıyoruz, saygı duyuyoruz. Size dostunuz doğru söyler, düşmanınız söylemez. Onlara teşekkür ediyorum. Bizim Çocuklarımız yine ayağa kalkacaktır. Analarımızın dualarıyla, çocuklarımızın muhabbetiyle ayağa kalkacaktır" diye konuştu.

"AKBABALIK, SIRTLANLIK YAPMAYA GEREK YOK"

Yapılan eleştirilere cevap veren Başkan Hacıosmanoğlu, "Çöl gibi bir yerdeyiz. Çölde sırtlanlar var, akbabalar var. Sırtlanlar aşağıdan sürü halinde saldırırlar. Akbabalar da süzerler, 'Kavga edip, ayağı kırılan var mı?' diye. Ekibe motive anlamında da çok iyi oldu. Bizim içimizde bu kadar mı sırtlan ve akbaba vardı? Daha ilk maçta böyle bir fırsat bekleyip de saldıran, olmayan şeyleri olmuş gibi gösteren, bunları Türk milletine havale ediyorum. Ama onların o çabaları beyhude olacak. Bizim analarımızın duası, o genç çocuklarımızın var. İsviçre'den kalkmış anne baba, 5 aylık bebeğiyle beraber gelmiş. Tribünde siz de görmüşsünüzdür. Otele geldiler, biz de gerekli ilgiyi gösterdik. Dün akşam gece 1.30 otelin önünde aile duruyor, kamp yaptığımız yerin önünde. Teyze çocuklarıyla beraber gelmiş, eşi de yanında. 'Ya başkanım, evden ev yemeği yapıp getireyim, moralleri düzelir' diyor. Onun için bu milli takım, bizim takımımız. İki maç daha var önümüzde. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Farz edelim ki bu turnuvada başarılı olamadık. Bu sene içerisinde A Ligi'ne yükseldik; İtalya'yla, Fransa'yla, Belçika'yla maç oynayacağız. Önümüzdeki sene Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. Ondan sonra Dünya Kupası var, tekrar Avrupa Şampiyonası var. Bu çocuklar, en az 4 turnuva bir arada oynayacak olan çocuklar. Bunları yerden yere vurarak ne kazanabiliriz? Bir şey kazanabiliyor muyuz? Akbabaları, sırtlanları da Türk halkına havale ediyorum. Analarımızın duaları, bedduaları onlara yeter" şeklinde konuştu.

🇹🇷 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bu milli takım bizim takımımız. Akbabalık yapmaya gerek yok.pic.twitter.com/l5Ty9yPwa8 — Fotomaç (@fotomac) June 16, 2026

"100 MAÇ YAPSANIZ BÖYLE BİR SONUÇLA KARŞILAŞMAZSINIZ"

Takımla konuştuğunu ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Biz konuştuk, detayları anlatmaya gerek yok ama esprili bir şekilde, Temel dedim darağacında asılıyor, 'Son arzun nedir?' soruyorlar. 'Bu da bana ders olsun' dedi. Arkadaşların hepsi olayın bilincinde. 100 maç yapsanız böyle bir sonuçla karşılaşmazsınız. 30 şut atacaksınız, 50 sefer ceza sahasının içine gireceksiniz, iki topunuz direkten dönecek. 1,5 atakları var, 2 gol yiyeceksiniz, böyle bir şey yok ama oluyor, hayatın içinde var. Bu çocuklar bunun üstesinden gelecek güçtedir. Bunlar genç çocuklar. Bunlara destek olmamız lazım. Sadece bugün lazım değil ki. Yarın Avrupa Şampiyonası elemelerine giderken başka takımla mı gideceksiniz? Bunlarla gideceksiniz. Sürece bir katkısı yok. Bir şey kaybettiğimiz yok, 1 maç oynadık, kaybettik. 9 sefer bu turnuvalara katılmışsınız, 8'inde mağlubiyetle başlandı. Akbabalık, sırtlanlık yapmaya gerek yok. Milletimiz gerçeği görüyor. Onların duaları da destekleri de bize yeter."

"FATİH HOCAYA HİÇ YAKIŞTIRAMADIM, ÜZÜLDÜM"

A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörleri Fatih Terim ve Şenol Güneş'in açıklamalarının hatırlatılması üzerine Hacıosmanoğlu, "Şenol hocama teşekkür ediyorum, bugün kendisiyle de konuştum. Fatih hocayı arama gereği hissetmedim. Neden hissetmediğime gelince, konuşmasının başlangıcına ve son paragrafına gelen kadar yaptığı açıklamalardan dolayı teşekkür ediyorum. Ama ona 'İmparator' lakabını bu halk verdi. İmparatora yakışan şekilde de o konuşmayı bitirmesini arzu ederdim. Hiç yakıştıramadım kendisine, üzüldüm de. Çünkü imparatorsa lakabınız orada gizemli şeylerden bahsedip, 'Bunları da konuşacağımız zaman gelecek. İki maç daha bekleyelim. Hesap sorarız'. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna, o bilgeliğine yakışmadı. Bu çocukların bunda bir katkısı yok. Kimden, çocuklardan mı hesap soracaksınız? Teknik kadrodan mı soracaksınız? Yönetimden mi soracaksınız, başkandan mı soracaksınız? Onu da söyleyin, hazırlık yapsın. Burası hesap verme yeri değil. Onun için kendisine hiç yakıştıramadım" değerlendirmesinde bulundu.

🇹🇷 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Gizemli şeylerden bahsedip, konuşacağım zaman gelecek, 2 maç daha bekleyip, hesap sorarız' demesi. Kimden hesap soracaksın? Fatih Terim duruşuna ve bilgeliğine yakışmadı.pic.twitter.com/d8t2JKtUOE — Fotomaç (@fotomac) June 16, 2026

"FUTBOLCULARIN KONUNUN BİLİNCİNDE"

Futbolcularla her şeyi konuştuklarını belirten Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, "1 ayda 60 saatin üzerinde uçuş yaptım. Sonuçta Cenab-ı Allah nasip etti bu görevi. Biz onlarla konuşurken de oyuncu arkadaşlarımıza söyledim, 'Beni başkan olarak görmeyin, bir ağabeyiniz olarak konuşuyorum'. Bu akbabalara, sırtlanlara en güzel cevabı biz veririz ama onlara en güzel cevabı bu kardeşlerimizin sahada vermesi lazım. Onlar da bu konunun bilincinde. Elbette ki konuşuyoruz. Sonuçta burada diyorum ki yani teknik, taktik olarak da yönetsel olarak bizim de yanlışımız olabilir. Olumlu, yapıcı eleştiri yapanlara saygı duyuyoruz" dedi.

"FATURA ÖDEMESİ GEREKEN KİM VARSA YERİ GELDİĞİNDE ÖDER"

Takıma destek olunmasını gerektiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Fatura ödemesi gereken kim varsa yeri geldiğinde öder, bu ben de dahil. Şu süreci atlatalım, önümüzde iki maçımız var. İki maçı alırsak gruptan çıkma ihtimalimiz hala devam ediyor. İspanya, Yeşil Burun Adaları'yla berabere kalıyor. Enteresan sonuçlar var. Şimdi İspanya'da yerden yere mi vururlar? İtalya 3 dönemdir Dünya Kupası'na gidemiyor. Öyle bir şey yapıyorlar mı? Daha bir maç oynadık, ne kadar arzuluymuşlar demek ki ya, bu takım başarısız olsa da biz bir hamle yapsak diye. Bu çocuklara çok iyi motivasyon kaynağı oldu. Sağlam adımlarla bu çocuklar gerekli cevabı sahada verecek, buna inancımız tam. Bir de şu açıdan da bakalım, tokadı burada ilk maçta yemek iyi. Burada telafisi var ama gruptan çıktıktan sonra elemede tokat yersen onun telafisi yok. Cenab-ı Allah yar ve yardımcımız olsun" diyerek sözlerini tamamladı.