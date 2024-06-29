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Ya Jong ya Haller
Kara Kartal, PSV formasını giyen Luuk de Jong veya Borussia Dortmund'da forma giyen Sebastian Haller ikilisinden birini takıma kazandırmak istiyor. PSV forması giyen ve bir yıllık kontratı bulunan De Jong ile henüz anlaşma sağlanamadı. 33 yaşındaki Hollandalı golcü ile maliyet konusunda halen birtakım pürüzler bulunuyor. Diğer yandan da Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un formasını giyen Sebastian Haller ile gerçekleştirilen temasların olumlu ilerlediği öğrenildi. Fildişili santrfor için önümüzdeki günlerde ciddi adımlar atılması JONG bekleniyor.
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