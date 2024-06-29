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Beşiktaş’tan Varane’ya teklif!

Manchester United'dan ayrılan Raphael Varane'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Inter Miami, Lens ve Como'nun teklifleri var. Şu anda serbest statüsünde olan stoper Raphael Varane siyah beyazlıların teklifini değerlendiriyor. Gazeteci Fabrizio Romano, "2018 dünya şampiyonunun cevabını "yakında" verecek. Ancak aralarında Türkiye olmak üzere pek çok teklif var" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş’tan Varane’ya teklif!
Manchester United'dan ayrılan Raphael Varane'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Inter Miami, Lens ve Como'nun teklifleri var. Şu anda serbest statüsünde olan stoper Raphael Varane siyah beyazlıların teklifini değerlendiriyor. Gazeteci Fabrizio Romano, "2018 dünya şampiyonunun cevabını "yakında" verecek. Ancak aralarında Türkiye olmak üzere pek çok teklif var" dedi.
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