Rafa Silva da tamam

Beşiktaş Kulübü, Rafa Silva olarak tanınan Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'yı kadrosuna kattı. Portekiz Milli Takımı formasını 25 defa giyen Silva, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ile bir araya gelerek sözleşmeyi imzaladı. Siyah beyazlıların çiçeği burnunda yıldızı Silva, "Bu stadyumda oynayacağım, tüm taraftarları bir arada göreceğim için çok heyecanlıyım. Burada zaten bir kez oynadım ve atmosfer inanılmazdı. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. İmzayı atmamın asıl sebeplerinden birisi de buydu" dedi.

"ŞAMPİYONLUKLAR İÇİN BURADAYIM"

Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak istediğini vurgulayan Portekizli futbolcu, "Beşiktaş'la ilgili hedeflerimi söylemek kolay çünkü şampiyonluklar kazanmak için buradayım. Takımımızın hak ettiği değere ulaşmasına yardımcı olmak istiyorum. İşte bu yüzden Beşiktaş'ta olmak istedim" dedi.

SAHADA HERŞEYİMİ VERECEĞİM

Beşıktaş için sahada her şeyini vererek oynayacağını belirten Rafa Silva, "Kendi adıma her zaman söz verdiğim şey sıkı çalışmak ve oynadığımız her maçta sahada her şeyimi vermek. Ben bunun sözünü verebilirim. Sıkı çalışmak ve kulüp için her şeyimi vermek" şeklinde konuştu.

LUİS FİGO İDOLÜM

Forvet arkası ve kanat pozisyonlarında rahatlıkla oynayabildiğini söyleyen Silva, "O pozisyonda oynamayı seviyorum ama kariyerimde kanatlarda da birçok maça çıktım, bu yüzden her pozisyonda rahatlıkla oynayabiliyorum" dedi. Silva, Portekizli Luis Figo'yu da örnek aldığını söyledi.

KAP AÇIKLAMASI

Beşıktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva'nın transferi konusunda, oyuncu ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya her sezon için 6 milyon avro garanti ücret ödenecektir" denildi.

PORTEKİZLİ YILDIZ TURP GİBİ

Beşıktaş'ta yeni transfer Portekizli oyuncu Rafael Silva, sağlık kontrolünden geçti. Yapılan açıklamada, "Detaylı kan tetkikleri yapılan Silva; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı" ifadelerine yer verildi.

SAHA iÇi LiDERi OLACAK

Teknik patron Giovanni van Bronckhorst, Benfica forması altında birçok başarıya imza atan Rafa Silva'ya takımın liderliğini verecek. Portekizli yıldız 10 numara pozisyonunda görev yapacak ve siyah-beyazlı takımın tüm hücum aksiyonlarını yönetecek. Rafa Silva atakları başlatan ve yöneten isim olarak sahada takımın adeta beyni olarak yer alacak.

FORMA SATIŞA ÇIKTI

Beşıktaş'ın 2024-2025 sezonunda giyeceği forma satışa çıktı. Beşiktaş'ın yeni sezonda giyeceği formalardan biri, yeni transfer Rafa Silva'nın üzerinde ilk kez görücüye çıkmıştı. Kartal Yuvası resmi sitesinde yer alan forma 2 bin 999 TL'den satışa sunuldu. Beşiktaş'ın ilerleyen günlerde gelecek sezon giyeceği diğer iki formayı da tanıtması bekleniyor.