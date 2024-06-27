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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! İşte Gedson Fernandes'in yeni adresi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Gedson Fernandes. Son olarak yıldız futbolcunun geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:05 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:11
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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! İşte Gedson Fernandes'in yeni adresi

Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! İşte Gedson Fernandes'in yeni adresi

Siyah-beyazlı ekip ilk olarak Gabriel Paulista'yı, sonrasında ise Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! İşte Gedson Fernandes'in yeni adresi

Şimdi ise Kara Kartal'da Gedson Fernandes için flaş bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! İşte Gedson Fernandes'in yeni adresi

Portekizli orta sahanın Zenit'e transferi konusunda oluşan ödeme probleminin atlatıldığı kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! İşte Gedson Fernandes'in yeni adresi

Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes transferi için 18 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! İşte Gedson Fernandes'in yeni adresi

Gedson Fernandes'in transferinden Benfica'ya 9 milyon Euro ödeneceği belirtildi.

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