BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ | Anlaşma tamam! İşte Gedson Fernandes'in yeni adresi
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Gedson Fernandes. Son olarak yıldız futbolcunun geleceği hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Portekizli oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:05 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 15:11
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Portekizli orta sahanın Zenit'e transferi konusunda oluşan ödeme probleminin atlatıldığı kaydedildi.
Beşiktaş ve Zenit, Gedson Fernandes transferi için 18 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı.
Gedson Fernandes'in transferinden Benfica'ya 9 milyon Euro ödeneceği belirtildi.
Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.
Bu sezon 45 maçta siyah-beyazlı formayı terleten Gedson, bu müsabakalarda 3 gol ve 6 asist yaptı.
DİĞER