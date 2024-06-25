Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

Beşiktaş'ın yeni transferi Portekizli futbolcu Rafa Silva, siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel'le Portekiz'den gelen 31 yaşındaki futbolcuyu taşıyan özel uçak, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı.

İstanbul'a ayak basan Rafa Silva, Beşiktaş'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Heyecanlı olduğunu belirten yıldız oyuncu, Beşiktaş'la büyük zaferler yaşamak istediğini dile getirdi.

İşte o sözler...

"Hep beraber kupalar ve zaferler kazanmak için savaşacağız. Taraftarlarımıza verebileceğim söz, hedefler ve zaferlerimize ulaşabilmek için çok çalışacağım."

"Taraftarlarımızın nasıl bir atmosfer yarattığını biliyorum. Onların karşısında sahaya çıkmak için sabırsızım."

"Yeni sezon formasını beğendim. Bu formayı daha çok giyeceğim. Birlikte büyük zaferler yaşayabilmek istiyorum."