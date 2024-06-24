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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Becker için resmi teklif!

Beşiktaş’ın, transferde yakından ilgilendiği Surinamlı golcü Becker ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak siyah-beyazlıların futbolcu için İspanyol ekibi Real Sociedad'a resmi teklif ileteceği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Becker için resmi teklif!

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Surinamlı futbolcu Sheraldo Becker için temaslara başladı. Oyuncu tarafıyla yapılan konuşmalarda sorun çıkmadı 29 yaşındaki forvetle kurulan ilk temaslarda önemli mesafe kat edildi. 1.80 boyundaki tecrübeli isim devre arası transfer döneminde 3 milyon euro karşılığında Real Sociedad'ın yolunu tutmuştu.

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Sİyah beyazlıların önümüzdeki günlerde Real Sociedad'a resmi teklifini sunacağı öğrenildi. Bu rakam ise tıpkı Sociedad'ın, Union Berlin'e ödediği gibi 3 milyon euro olacak... İspanyol temsilcisinin ayrılığa sıcak baktığı belirtildi. Surinamlı futbolcu, forvet haricinde her iki kanatta da görev yapabiliyor.

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