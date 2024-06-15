Savaşan Kartal'a hazır olun

Beşıktaş, teknik direktörlük görevine getirdiği Giovanni van Bronckhorst için imza töreni düzenledi. Tüpraş Stadı'ndaki törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Arat ile yönetim kurulu üyeleri katıldı. Törene yönetim kurulu danışmanlığına getirilen Brad Friedel ile Hollandalı teknik adamın yardımcısı Jean-Paul van Gastel de yer aldı. Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Giovanni van Bronckhorst, taraftarın gurur duyacağı güçlü bir takım oluşturacaklarını söyledi. Siyah-beyazlılarda görev yapacağı için çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Hollandalı çalıştırıcı, "Beşiktaş'ın ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyorum. Beşiktaş'ı başarılara ulaştırmak için elimden geleni yapacağım. Çok iyi karşılandım. Burada hızlı şekilde bir yapı oluşturabiliriz. Herkesin çok çalışması en önemli detay olacak. Mücadele edeceğiz. Zaferler için savaşan bir takımın mücadele etmesi lazım. Enerjim yüksek" şeklinde görüş belirtti.

TEK BİLDİĞİM ŞAMPİYONLUK

Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerinde her zaman şampiyonluk hedeflediğini anlatan Van Bronckhorst, şunları kaydetti: "Tek bildiğim şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Eminim ki Beşiktaş'ta da bunu yapacağız. Hayatta meydan okumalara ihtiyacınız vardır. Bu, yeni meydan okumada çok gurur duyulacak bir takım yaratacağız. Taraftarın desteğine çok ihtiyacımız var. İç sahada puan alınması çok zor bir takım olmalıyız. Altyapımız çok güçlü. Semih Kılıçsoy buna örnek. Genç futbolcularımız A takım için çok önemli olacak. Onlarla çalışmam gerekiyor. Beşiktaş'ın altyapı oyuncuları A takımda oynama konusunda çok hevesli ve heyecanlı. Bu konuda ben de çok heyecanlıyım. Bu takımda çok fazla oyuncu benim istediğim şekilde oynayabilir. Çok net bir oyun tarzımızın olması lazım. Hollanda'da 4-3-3 sistemi içinde büyüdüm. Taktiksel anlamda esnek olmak lazım. Rangers'ta bunu yaptım. Beşiktaş'ta da yapacağım. Çok iyi hocalarla sistem içinde büyüdüm ve geliştim. Şu andan itibaren bir Kartal'ım. Taraftardan biriyim.