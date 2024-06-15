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Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista'dan dikkat çeken sözler!

Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista, siyah-beyazlı takımda kendi hikayesini oluşturmak ve şampiyonluklar kazanmak istediğini söyledi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 18:59 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 19:02
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Beşiktaş'ın yeni transferi Gabriel Paulista'dan dikkat çeken sözler!

Siyah-beyazlı kulübün televizyonuna açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Bir sporcu büyük bir kulübe geldiğinde her zaman şampiyonlukları düşünür. Benim için de farklı olmayacak. İlk düşüncem yeni takım arkadaşlarımla, antrenörle ve oyun tarzına en hızlı şekilde uyum sağlamak. Kulüpte kendi hikayemi oluşturmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Bu, oyuncu ve kulüp için önemlidir. Futbolda çok deneyimim var ama hala öğrenecek çok şeyim var. Her zaman gelişmeye çalışacağım ve bu da burada farklı olmayacak. Her antrenmanda ve her maçta kendimizi güçlendireceğiz ve büyük hedefimiz olan şampiyonluklara odaklanacağız." diye konuştu.

Savaşçı bir oyuncu olduğunu kaydeden tecrübeli stoper, "Beşiktaş'ta da bu farklı olmayacak. Sahada her zaman kazanma isteğimi göstereceğim. Beşiktaş'ta olmak, taraftarlarla birlikte olmak benim için çok önemli. Buradaki taraftarın tutkusunu biliyorum ve bu bana sahada çok şey katacak. Her zaman bu arma için savaşan bir oyuncu olacağım." dedi.

Bir büyük kulüpte daha oynayacağı için mutlu olduğunu vurgulayan Paulista, "Çocukluğumdan beri her zaman profesyonel bir futbolcu olmayı hayal ettim. Herkes şampiyonluklar kazanmayı ve büyük kulüplerde oynamayı hayal eder. Ama ben bu seviyelere geleceğimi, bu kadar büyük kulüplerde oynayacağımı hiç düşünmemiştim. Dolayısıyla çok mutlu ve kendimi gerçekleştirmiş hissediyorum. Ailemle, arkadaşlarımla menajerlerimle birlikte, hayatımdaki amaçlarıma doğru her zaman ilerlemeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Transferi öncesinde Valencia'da forma giyen eski takım arkadaşı milli futbolcu Cenk Özkacar'la konuştuğunu belirten Paulista, "Bana şehir, ülke ve burada bulunan imkanlar hakkında çok şey anlattı. Hem benim hem de ailem için en iyi şeylerin burada olduğunu söyledi. Şu anda yavaş yavaş keşfetmeye başladım ve bu kulübün tarihini daha çok öğrenmeye çalışacağım." şeklinde konuştu.

Paulista, siyah-beyazlı takımın Brezilyalı eski oyuncusu Zago gibi kulüpte iz bırakmak istediğini söyledi.

Öte yandan kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

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