TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Stefan Savic transferi için girişimlerini sürdürüyor. Karadağlı stoperin menajeriyle önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek olan siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda imzalayacağı sözleşmenin süresi ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Savic'in, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyla Avrupa'dan başka kulüplerin yanı sıra Türkiye'den Trabzonspor da ilgileniyor. 2015'ten bu yana İspanyol ekibinde forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli stoper, 297 karşılaşmada görev yaptı. 3 gol ve 3 asistle oynayan Stefan Savic'in gördüğü 76 sarı kart dikkatleri çekiyor.
ALTERNATİF PAULISTA
Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal savunmayı Savic ile güçlendirmeyi düşünüyor fakat siyah beyazlılar, Karadağ'lı futbolcudan olumsuz haber alması halinde Atletico Madrid formasını terleten 33 yaşındaki Gabriel Paulista için harekete geçecek.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Stefan Savic ve Gabriel Paulista, geçtiğimiz sezon İspanyol temsilcisi Atletico Madrid formasıyla 2 maçta beraber oynadılar.
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