Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Stefan Savic transferi için girişimlerini sürdürüyor. Karadağlı stoperin menajeriyle önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelecek olan siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcuyla anlaşma sağlanması durumunda imzalayacağı sözleşmenin süresi ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, stoper transferi için görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlı takım, kadrosuna katmak istediği Stefan Savic'in temsilcisiyle önümüzdeki günlerde bir kez daha bir araya gelecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu

Taraflar yapılan son görüşmede yıllık ücret konusunda anlaşma sağlayamadı. İstenilen ücretlerde ciddi farklılıkların olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu

SİYAH BEYAZLI YÖNETİM İNDİRİM BEKLİYOR

Tecrübeli isimle yapılan 2+1 yıllık kontrat için anlaşmaya varan Beşiktaş'ta pazarlıklar yılık ücret üzerinden sürdürülüyor. Siyah beyazlılar, Savic cephesinden indirim bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu

Savic'in, kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncuyla Avrupa'dan başka kulüplerin yanı sıra Türkiye'den Trabzonspor da ilgileniyor. 2015'ten bu yana İspanyol ekibinde forma giyen 33 yaşındaki tecrübeli stoper, 297 karşılaşmada görev yaptı. 3 gol ve 3 asistle oynayan Stefan Savic'in gördüğü 76 sarı kart dikkatleri çekiyor.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu

ALTERNATİF PAULISTA

Beşiktaş'ta transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kara Kartal savunmayı Savic ile güçlendirmeyi düşünüyor fakat siyah beyazlılar, Karadağ'lı futbolcudan olumsuz haber alması halinde Atletico Madrid formasını terleten 33 yaşındaki Gabriel Paulista için harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Savic aşkı bitmiyor! Sözleşme süresi belli oldu

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Stefan Savic ve Gabriel Paulista, geçtiğimiz sezon İspanyol temsilcisi Atletico Madrid formasıyla 2 maçta beraber oynadılar.

F.Bahçe'ye Umut Nayir piyangosu! 5 takım...
Yılın çok konuşulacak transfer operasyonu! G.Saray...
DİĞER
İzmir ve Antalya’dan sonra CHP zihniyeti Tarsus’ta hortladı! Oyuncu olduğu tiyatroda kapı görevlisi yapılan Hacer Öner yaşadıklarını anlattı!
İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı saldırısının perde arkası ortaya çıktı! İstihbarat ABD'den! Filistinli gibi sızmışlar
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak
G.Saray'da Rafa Silva gelişmesi! Talepleri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den Beşiktaş'a dev transfer! Yer yerinden oynayacak
Beşiktaş'ta dev operasyon! 4 isim için görüşme...
Deprem mi oldu son dakika 10 Haziran
İstanbul namaz vakitleri (10 Haziran Pazartesi)
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gürcistan Karadağ'ı yendi Gürcistan Karadağ'ı yendi 00:41
TFF ve kulüplerden kutlama mesajları TFF ve kulüplerden kutlama mesajları 00:39
Tuğba Danışmaz’dan rekor kota ve gümüş madalya Tuğba Danışmaz’dan rekor kota ve gümüş madalya 00:17
Gürcistan'dan EURO 2024 öncesi iyi prova! Gürcistan'dan EURO 2024 öncesi iyi prova! 23:54
Gürcistan'dan EURO 2024 öncesi iyi prova! Gürcistan'dan EURO 2024 öncesi iyi prova! 23:54
Kanada'da zafer Verstappen'in! Kanada'da zafer Verstappen'in! 23:40
Daha Eski
Kanada'da zafer Verstappen'in! Kanada'da zafer Verstappen'in! 23:40
Ampute Milli Futbol Takımı yurda döndü Ampute Milli Futbol Takımı yurda döndü 23:18
Yılın çok konuşulacak transfer operasyonu! G.Saray... Yılın çok konuşulacak transfer operasyonu! G.Saray... 23:09
Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı! 23:08
Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı! Muslera futbolu bırakacağı takımı açıkladı! 23:08
Samet Akaydin: Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istiyoruz! Samet Akaydin: Avrupa Şampiyonası'na moralli gitmek istiyoruz! 23:07