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Hummels tatilde

Beşiktaş taraftarlarının "come to Beşiktaş" kampanyası başlattığı Mats Hummels'in babası Hermann, oğlunun şu anda eşi Nicola Cavanis ile Mallorca'da tatilde olduğunu açıkladı. Tatil dönüşü Dortmund ile masaya oturacaklarını son kararını daha son vereceğini söyledi. Dotsport'a konuşan Dortmund'un stoperinin babası ve menajeri Hermann Hummels oğlunun geleceği konusunda hala kararsız olduğunu doğruladı. Baba Hummels, "Oğlum, önümüzdeki günlerde Dortmund ile bir toplantı olacak. Öncelik onlarda. Pillerini şarj etmek için birkaç güne ihtiyacı var. Dortmund ile bir anlaşmaya varılamazsa, diğer teklifleri değerlendireceğiz" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Hummels tatilde
Beşiktaş taraftarlarının "come to Beşiktaş" kampanyası başlattığı Mats Hummels'in babası Hermann, oğlunun şu anda eşi Nicola Cavanis ile Mallorca'da tatilde olduğunu açıkladı. Tatil dönüşü Dortmund ile masaya oturacaklarını son kararını daha son vereceğini söyledi. Dotsport'a konuşan Dortmund'un stoperinin babası ve menajeri Hermann Hummels oğlunun geleceği konusunda hala kararsız olduğunu doğruladı. Baba Hummels, "Oğlum, önümüzdeki günlerde Dortmund ile bir toplantı olacak. Öncelik onlarda. Pillerini şarj etmek için birkaç güne ihtiyacı var. Dortmund ile bir anlaşmaya varılamazsa, diğer teklifleri değerlendireceğiz" dedi.
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