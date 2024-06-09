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Gözler Tavernier'de

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü James Tavernier'e çevirdi. Yeni sezonda sağ bek takviyesi yapması beklenen Siyah beyazlılar, Rangers forma giyen yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst birlikte çalışan James Tavernier transferini bitirmek istiyor. 32 yaşındaki sağ bekle ilgili yönetimin harekete geçeceği de gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 58 resmi maça çıkan James Tavernier bu karşılaşmalarda 24 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Gözler Tavernier'de
Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş gözünü James Tavernier'e çevirdi. Yeni sezonda sağ bek takviyesi yapması beklenen Siyah beyazlılar, Rangers forma giyen yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst birlikte çalışan James Tavernier transferini bitirmek istiyor. 32 yaşındaki sağ bekle ilgili yönetimin harekete geçeceği de gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz sezon Rangers formasıyla 58 resmi maça çıkan James Tavernier bu karşılaşmalarda 24 gol, 12 asistlik skor katkısı sağladı.
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