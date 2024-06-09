DİĞER
Gidecekler belli oldu
Beşiktaş'ta gidecekler, gelecekler kadar önem taşıyor. Rosier, Onana, Rebic ve Amartey kadroda düşünülmeyen dört isim. Chamberlain, Aboubakar ve Muleka'ya da kulüp aranıyor. Danışmanlığa getirilen Brad Friedel kısa süre içerisinde bu zor görev için kolları sıvayacak ve siyah-beyazlıların en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaya çalışacak.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.