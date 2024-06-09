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Gidecekler belli oldu

Beşiktaş'ta gidecekler, gelecekler kadar önem taşıyor. Rosier, Onana, Rebic ve Amartey kadroda düşünülmeyen dört isim. Chamberlain, Aboubakar ve Muleka'ya da kulüp aranıyor. Danışmanlığa getirilen Brad Friedel kısa süre içerisinde bu zor görev için kolları sıvayacak ve siyah-beyazlıların en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaya çalışacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Gidecekler belli oldu
Beşiktaş'ta gidecekler, gelecekler kadar önem taşıyor. Rosier, Onana, Rebic ve Amartey kadroda düşünülmeyen dört isim. Chamberlain, Aboubakar ve Muleka'ya da kulüp aranıyor. Danışmanlığa getirilen Brad Friedel kısa süre içerisinde bu zor görev için kolları sıvayacak ve siyah-beyazlıların en az zararla bu süreci atlatmasını sağlamaya çalışacak.
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