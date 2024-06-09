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“Beşiktaş iyi iş yapmış”
A Milli Takım'da 18; G.Saray'da ise 198 maça çıkarak adını Türk futbolunun efsaneleri arasına yazdıran Bir dönem Galatasaray forması giyen Hayrettin Demirbaş, Beşiktaş'ta danışmanlık görevine getirilen eski takım arkadaşı Brad Friedel ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş çok büyük bir iş yapmış. Yurt dışında; ABD ve İngiltere'de bağlantıları çok kuvvetli olan ve çok sevilen bir isim. Futbolu biliyor. Adam gibi adam. Dürüst bir insan. İyi bir insan olduğu için çevresi de aynı şekilde geniş, sevilir. Yıllarca İngiltere'de; Tottenham'da çalıştı. Brad'le kısa süre çalışsak da 'On numara' bir adamdı."
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