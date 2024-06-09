Haberler Beşiktaş “Beşiktaş iyi iş yapmış”

Beşiktaş iyi iş yapmış”

A Milli Takım'da 18; G.Saray'da ise 198 maça çıkarak adını Türk futbolunun efsaneleri arasına yazdıran Bir dönem Galatasaray forması giyen Hayrettin Demirbaş, Beşiktaş'ta danışmanlık görevine getirilen eski takım arkadaşı Brad Friedel ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş çok büyük bir iş yapmış. Yurt dışında; ABD ve İngiltere'de bağlantıları çok kuvvetli olan ve çok sevilen bir isim. Futbolu biliyor. Adam gibi adam. Dürüst bir insan. İyi bir insan olduğu için çevresi de aynı şekilde geniş, sevilir. Yıllarca İngiltere'de; Tottenham'da çalıştı. Brad'le kısa süre çalışsak da 'On numara' bir adamdı."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
“Beşiktaş iyi iş yapmış”
A Milli Takım'da 18; G.Saray'da ise 198 maça çıkarak adını Türk futbolunun efsaneleri arasına yazdıran Bir dönem Galatasaray forması giyen Hayrettin Demirbaş, Beşiktaş'ta danışmanlık görevine getirilen eski takım arkadaşı Brad Friedel ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş çok büyük bir iş yapmış. Yurt dışında; ABD ve İngiltere'de bağlantıları çok kuvvetli olan ve çok sevilen bir isim. Futbolu biliyor. Adam gibi adam. Dürüst bir insan. İyi bir insan olduğu için çevresi de aynı şekilde geniş, sevilir. Yıllarca İngiltere'de; Tottenham'da çalıştı. Brad'le kısa süre çalışsak da 'On numara' bir adamdı."
F.Bahçe başkanını seçiyor! Ali Koç mu, Aziz Yıldırım mı?
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi çalım! İşte bonservisi
DİĞER
Ali Koç - Aziz Yıldırım yayını kesintisiz İZLE EKRANI! Aziz Yıldırım Ali Koç canlı yayını hangi kanalda,ne zaman, saat kaçta?
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunu tamamlandı: "VSS Unity" Dünya'ya iniş yaptı
G.Saray'a Fransız sağ bek! Gelmeye sıcak bakıyor
G.Saray'da planlar değişti! Davinson satılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Berghuis imzayı atıyor! Bonservis bedelini duyurdular
Beşiktaş'tan Insigne bombası!
Canlı dolar ve altın fiyatları
Bugün sınav mı var?
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 9 HAZİRAN rakamları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak Oy kullanma saat 10.00’da başlayacak 01:31
Dev yüzleşme Dev yüzleşme 01:30
Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde Fenerbahçe Beko seride 2-0 önde 00:35
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu F1 Kanada GP'sinde pole pozisyonu Russell'ın oldu 00:32
Ulaş’la devam Ulaş’la devam 23:48
Daha Eski
Zafer Brezilya’nın Zafer Brezilya’nın 23:47
Elif yuvada kaldı Elif yuvada kaldı 23:44
Isabelle Haak kontrat uzattı Isabelle Haak kontrat uzattı 23:44
F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi F.Bahçe Elitsa’yı bitirdi 23:43
Efeler'den siftah Efeler'den siftah 23:41
F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! F.Bahçe geleceğin yıldızını kapıyor! 23:38