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Arthur Masuaku’ya talipler çıktı
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta ayakta kalmayı başaran ve istikrarlı performans gösteren nadir isimlerden biri olan Arthur Masuaku'nun, Avrupa'dan birkaç kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü. 30 yaşındaki sol bekin ise takımdan gönderilmesine şu an için bakılmadığı bildirildi. Fakat Beşiktaş'ın astronomik bir rakam gelmesi halinde teklifleri değerlendirme altına alabileceği belirtildi.
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