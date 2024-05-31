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Semih’e İngiliz kancası!

Tottenham, Newcastle, Manchester United, Manchester City ve Arsenal Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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Semih’e İngiliz kancası!

Beşıktaş'ta sezonun parlayan yıldızı Semih Kılıçsoy'a Avrupa'nın büyük liglerinden olan Premier Lig takımlarının ilgisi devam ediyor. İngiliz basınından yer alan habere göre Tottenham, Newcastle, Manchester United, Manchester City ve Arsenal Semih Kılıçsoy'u transfer etmek için düğmeye bastı. Beşiktaş altyapısından yetişen 2005 doğumlu oyuncu Süper Lig'de oynadığı 23 karşılaşmaya 11 gol sığdırmayı başarmıştı.

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2024 A Milli Takım kadrosuna da davet edilen 18 yaşındaki oyuncu geçen sezon U19 Ligi'nde 17 karşılaşmada 18 gol atmayı başardı. Semih, U21 Milli Takımı'nın İtalya ile oynadığı eleme turu karşılaşmasında da gol sevinci yaşamıştı.

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