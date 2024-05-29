Beşiktaş Savic’ten vazgeçmiyor!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken başlayan Beşiktaş, Atletico Madrid'den ayrılma kararı alan Stefan Savic'i transfer etmek istiyor. Savunmaya kaliteli bir ismi dahil etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, Stefan Savic için yoğun mesai içinde. Yönetimin kısa süre içerinde tecrübeli savunmacının menajeriyle masaya oturacağı ve oyuncunun şartları hakkında bilgi alacağı öğrenildi. Karadağlı futbolcunun sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. İki taraf arasında yapılacak görüşmeden sonra transferin olumlu ya da olumsuz anlamda şekillenmesi bekleniyor. Bu sezon Atletico formasıyla 33 maça çıkan tecrübeli stoper takımına skor katkısı sağlayamazken söz konusu karşılaşmalarda 6 sarı kart gördü. İspanyol ekibiyle 2025 yılına kadar kontratı bulunan oyuncuya İtalya'dan da teklifler olduğu gelen haberler arasında.

FARKLI İSİMLER DE LİSTEDE

Savunmanın göbeğine tecrübeli bir ismi monte etmeyi hedefleyen siyah-beyazlılar, farklı isimler için de girişimlerini sürdürüyor.