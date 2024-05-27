Kara Kartal tatilde

Kupa Şampiyonu Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in son haftasında karşılaştığı takipçisi Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak sezonu 6. sırada bitirdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan Kasımpaşa, henüz 4. dakikada Da Costa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. 20'de ve 35'te Semih Kılıçsoy'un bir şutu dışarı gitti, bir şutunu kaleci çıkardı ve devre 1-0 sona erdi

SEMİH'İN GOLÜ YETMEDİ

Beşiktaş, 57'de bu kez genç Fahri Kerem ile tehlikeli geldi ama kaleci Gianniotis gole izin vermedi. 60'ta Aytaç Kara'nın sağdan ortaladığı topu arka direkte Yasin Özcan tamamladı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. Beşiktaş'ın tek sayısını 87'de Semih Kılıçsoy attı. Cenk ile paslaşarak ceza alanına giren Semih skoru belirledi: 2-1. İki takım da ligi 56 puanla bitirdi ama ikili averajla Kasımpaşa 5. sırada yer aldı.

KADRODA 10 DEĞİŞİKLİK

Kupayı 11. kez müzesine götür rahtlayan Beşiktaş, Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanına 10 değişiklik yaparak çıktı. Teknik sorumlu serdar Topraktepe, Trabzon ile oynanan kupa maçının 11'inden sadece Arthur Masuaku'ya forma verdi.

TARAFTARDAN DESTEK

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası zaferiyle büyük sevinç yaşayan Beşiktaş taraftarı, takımlarını Kasımpaşa deplasmanında yalnız bırakmadı. Siyah-beyazlılar, tribünde kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.

FAHRİ VE MUSTAFA İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Fahri Kerem Ay, A Takım'la ilk kez 11'de yer aldı. Alanyaspor maçının uzatma dakikalarında ilk kez siyah-beyazlı takımda görev alan 2005 doğumlu oyuncu, Kasımpaşa maçında orta sahada görev yaptı. Bu sezon çeşitli karşılaşmalarda forma giyen Mustafa Hekimoğlu da ilk kez 11'de forma giydi.