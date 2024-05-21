Beşiktaş’tan toplu istifa!

Beşiktaş'ta kulübün 29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığı'na seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri istifa etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "29 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Seçme ve Sicil Kurulu Başkanlığına seçilen Şahabettin Önkol ile kurul üyeleri, bugün itibarıyla yönetim kurulu başkanlığımıza istifalarını sunmuşlardır. Şahabettin Önkol ile kurul üyelerinin istifaları, yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiştir" denildi.