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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar’a Rus kancası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın formasını terleten Vincent Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak yıldız golcüye Rusya'dan sürpriz bir talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar’a Rus kancası!

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Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan ve yollarını ayırmak istediği Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

Africa Foot'ta yer alan habere göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü için harekete geçti. Haberin detaylarında Rus devinin geçtiğimiz kış transfer döneminden beri Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı söylendi. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin, Aboubakar için gelecek 4 milyon euro bandında bir teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.

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