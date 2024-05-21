TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar’a Rus kancası!

Beşiktaş'ın gelecek sezon planları arasında yer almayan ve yollarını ayırmak istediği Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.

Africa Foot'ta yer alan habere göre Spartak Moskova, Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü için harekete geçti. Haberin detaylarında Rus devinin geçtiğimiz kış transfer döneminden beri Aboubakar'ı kadrosuna katmak istediği ve önümüzdeki transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısını çalacağı söylendi. Ayrıca Beşiktaş yönetiminin, Aboubakar için gelecek 4 milyon euro bandında bir teklifi kabul edebileceği de iddia edildi.