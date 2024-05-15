Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan transferde flaş bir hamle geldi. Önümüzdeki sezon için kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, bir süredir Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki 19 yaşındaki futbolcunun transferinde devreye girdi. Genç yıldız adayının temsilcisiyle görüşen Hasan Arat, transfer şartlarını sordu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 09:32
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, girişimlerine devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

Teknik direktör için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, kadroda taşları yerinden oynatacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

Önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kara-Kartal, dev bir transfer operasyonu yürütüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

Başkan Hasan Arat yönetiminde çalışmalarını sürdüren kurmaylar, hedefteki yıldızlarla görüşmelerine başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI!
Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

Siyah-beyazlı ekip, Kanarya'nın gözdesi konumundaki Cihan Çanak'ın peşine düştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPILDI!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Standard Liege forması giyen 19 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüştü ve transferin şartlarını sordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

Sol kanatta ve on numara mevkilerinde forma giyebilen Cihan Çanak, bu sezon Standard Liege 29 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle

19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

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