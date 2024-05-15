TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe istiyordu Beşiktaş kapıyor! Hasan Arat'tan flaş hamle
Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan transferde flaş bir hamle geldi. Önümüzdeki sezon için kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanan siyah-beyazlılar, bir süredir Fenerbahçe'nin gözdesi konumundaki 19 yaşındaki futbolcunun transferinde devreye girdi. Genç yıldız adayının temsilcisiyle görüşen Hasan Arat, transfer şartlarını sordu. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Teknik direktör için yoğun mesai harcayan siyah-beyazlılar, kadroda taşları yerinden oynatacak.
Önemli değişiklikler yaşamaya hazırlanan Kara-Kartal, dev bir transfer operasyonu yürütüyor.
Başkan Hasan Arat yönetiminde çalışmalarını sürdüren kurmaylar, hedefteki yıldızlarla görüşmelerine başladı.
FENERBAHÇE'YE TRANSFER ÇALIMI!
Genç ve potansiyeli yüksek isimlere ayrı bir önem veren Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atmak için harekete geçti.
Siyah-beyazlı ekip, Kanarya'nın gözdesi konumundaki Cihan Çanak'ın peşine düştü.
TRANSFER GÖRÜŞMESİ YAPILDI!
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Standard Liege forması giyen 19 yaşındaki futbolcunun temsilcisiyle görüştü ve transferin şartlarını sordu.
Sol kanatta ve on numara mevkilerinde forma giyebilen Cihan Çanak, bu sezon Standard Liege 29 maça çıktı.
19 yaşındaki genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.
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