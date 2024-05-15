Beşiktaş'ın Sebastian Haller transferinde olay gelişme!

ALMAN EKİBİNDE MUTSUZ Borissa Dortmund'da bu sezon 18 maça çıkan ve sadece 514 dakika alan, kanser hastalığı ve sakatlığı nedeniyle formasını Füllkrug'a kaptıran Sebastien Haller, bu durumdan ötürü mutsuz ve ayrılmak istediğini iletti.