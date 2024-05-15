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Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin uzağında kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için sürpriz iddia ortaya atıldı. Başkan Hasan Arat yönetimindeki transfer komitesi Galatasaray'da problemler yaşayan yıldız oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 15:33
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Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

İç transfere yönelen Cimbom, kısa bir süre önce 5 yıldız oyuncusu ile yeni sözleşme uzatmıştı.

Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Sarı kırmızılılarda sürpriz bir şekilde sözleşmesi uzatılmayan ve son haftalarda teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11'de yer vermediği Kerem Aktürkoğlu ile ipler kopuyor.

Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile yollar ayrılıyor.

Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Başarılı futbolcuya Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği kaydedildi.

Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Akşam'da yer alan iddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.

Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO

2020-2021 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu geride kalan 4 yıl içerisinde piyasa değerini katlamayı başardı.

Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

Eylül 2020'de piyasa değeri 200 bin Euro olan yıldız orta sahanın şu an değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu

GALATASARAY RAKAMLARI

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 171 karşılaşmada 11.316 dakika sahada kaldı.

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