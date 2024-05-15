Beşiktaş'tan yılın transfer hamlesi! Galatasaray'ın yıldızına talip oldu
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesinin uzağında kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için sürpriz iddia ortaya atıldı. Başkan Hasan Arat yönetimindeki transfer komitesi Galatasaray'da problemler yaşayan yıldız oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar... | BEŞİKTAŞ HABERLERİ
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Galatasaray'da takım kaptanlarından olan ve takımda 4'üncü sezonunu geçiren Kerem Aktürkoğlu ile yollar ayrılıyor.
Başarılı futbolcuya Trendyol Süper Lig devi Beşiktaş'ın ilgi gösterdiği kaydedildi.
Akşam'da yer alan iddiaya göre milli oyuncunun, yurt dışından bir takım ile anlaşamaması halinde Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakabileceği haberin detaylarında yer aldı.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 17 MİLYON EURO
2020-2021 sezonu başında 24 Erzincanspor'dan ayrıldıktan sonra Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu geride kalan 4 yıl içerisinde piyasa değerini katlamayı başardı.
Eylül 2020'de piyasa değeri 200 bin Euro olan yıldız orta sahanın şu an değeri 17 milyon Euro olarak gösteriliyor.
GALATASARAY RAKAMLARI
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 171 karşılaşmada 11.316 dakika sahada kaldı.
26 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 44 gol ve 39 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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