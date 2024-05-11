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Beşiktaş'ta Amartey, Chamberlain ve Aboubakar, Alanyaspor deplasmanında yok

Son dakika spor haberleri...Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Amartey, Chamberlain ve Aboubakar'ın kafilede yer almayacağını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2024 Cumartesi 16:11
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Beşiktaş'ta Amartey, Chamberlain ve Aboubakar, Alanyaspor deplasmanında yok

Beşiktaş Kulübü, futbolcular Daniel Amartey, Alex Oxlade-Chamberlain ve Vincent Aboubakar'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Bel ağrısı şikayetinin ardından Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi yapılan futbolcumuz Daniel Amartey'de akut lomber disk patolojisi saptanmıştır.

Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren futbolcumuz Alex Chamberlain ile alt karın bölgesinde ağrısı olan ve yapılan değerlendirmesinde atletik pubalji saptanan futbolcumuz Vincent Aboubakar, Corendon Alanyaspor maçı kadrosunda bulunmayacaktır.

Futbolcularımızın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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