BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'tan Musrati sözleri! "Fenerbahçe derbisinden sonra..."

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, F.Bahçe derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Al-Musrati'yle ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Arat, "Fevkalade üzgünüm. Maçtan sonra kendisini aradım, çok üzgündü ve ağlıyordu.

Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşları da teskin etti. Farkındaysanız ayağı bastığı anda kafası oraya bakmıyor, terse bakıyor. Benzerini arkadaşımıza yaptılar, kart çıkmadı.