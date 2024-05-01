BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'tan Musrati sözleri! "Fenerbahçe derbisinden sonra..."
Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Al-Musrati, Fenerbahçe derbisinde ilk yarıda kırmızı kart görmüştü. Yıldız oyuncunun bu durumunu Başkan Hasan Arat değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beğenmeyebilirsiniz ama bizim hedefimiz bitmedi, hedef boyunca sporculara sahip çıkalım.
Onlar genç insan. Çok etkileniyorlar. Her şeyi okuyorlar, çok etkileniyorlar. Bu dönemi itidalli geçirmemiz lazım" diye konuştu.
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