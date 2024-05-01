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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'tan Musrati sözleri! "Fenerbahçe derbisinden sonra..."

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Al-Musrati, Fenerbahçe derbisinde ilk yarıda kırmızı kart görmüştü. Yıldız oyuncunun bu durumunu Başkan Hasan Arat değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 09:11
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'tan Musrati sözleri! "Fenerbahçe derbisinden sonra..."

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, F.Bahçe derbisinde kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakan Al-Musrati'yle ilgili düşüncelerini paylaştı. Başkan Arat, "Fevkalade üzgünüm. Maçtan sonra kendisini aradım, çok üzgündü ve ağlıyordu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'tan Musrati sözleri! "Fenerbahçe derbisinden sonra..."

Hayatımda ilk defa böyle bir şey oldu. Arkadaşları da teskin etti. Farkındaysanız ayağı bastığı anda kafası oraya bakmıyor, terse bakıyor. Benzerini arkadaşımıza yaptılar, kart çıkmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Hasan Arat'tan Musrati sözleri! "Fenerbahçe derbisinden sonra..."

Karta bir itirazım yok ama sporda böyle şeyler oluyor. Musrati'nin iki derbide de bu şanssızlığı yaşaması çok üzücü. O kadar değerli bir futbolcu ki şanssız başladı. Camiamız, sporcularımıza sahip çıksın.

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