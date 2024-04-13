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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Aradığı ismi Portekiz'de buldu

Bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta yeni sezon için çalışmalar başlandı. Stoper hattına lider karakterli bir oyuncu katmak isteyen siyah beyazlılar Sporting Lizbon'un tecrübeli yıldızına kancayı taktı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta stoper harekatı! Aradığı ismi Portekiz'de buldu

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için isteyen Beşiktaş stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Defansta liderlik rolünü üstlenebilecek bir futbolcuya kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Takvim'de yer alan habere göre, Kara Kartal'ın Sporting Lizbon ile olan kontratı sezon sonunda sona erecek olan ve Portekiz ekibi ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Uruguaylı stoper Sebastian Coates'i gündemine aldığı öğrenildi.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Siyah-Beyazlılar'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde girişimlere başlayacağı da gelen haberler arasında. 2017'den beri Portekiz ekibinin başarısı için ter döken 33 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon çıktığı 36 karşılaşmada 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Hava toplarındaki hakimiyeti ve mücadeleci yapısıyla dikkat çeken 1.96 boyundaki Coates, bu sezon 7 kez sarı kart gördü.

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