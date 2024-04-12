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Beşiktaş ile Yılport Samsunspor 62. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Yılport Samsunspor, cumartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 62. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde oynanan maçlarda siyah-beyazlıların galibiyet bakımından 34-11, gol sayısında da 99-58 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'da yapılan 30 müsabakanın 19'unu Beşiktaş, 4'ünü ise Samsunspor kazandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 09:50
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Beşiktaş ile Yılport Samsunspor 62. kez karşı karşıya

Samsunspor'un ilk kez Süper Lig'e yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 61 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Samsunspor kazandı, 16 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda siyah-beyazlı takım 99 kez fileleri havalandırdı, Karadeniz temsilcisi ise 58 gol kaydetti.

Sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.

BEŞİKTAŞ SAHASINDA ÜSTÜN

İki takım arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında Beşiktaş'ın üstünlüğü dikkati çekiyor.

Siyah-beyazlılar, Samsunspor ile sahasında oynadığı 30 müsabakada 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 43 kez fileleri havalandırırken, Karadeniz ekibi ise 23 gol kaydetti.

TARİHE GEÇEN MAÇ

Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti.

Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

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