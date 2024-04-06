Beşiktaş'ta büyük tehlike! Kimse bunu beklemiyordu
Son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1'lik skorla berabere kalarak çok önemli 2 puanı sahada bırakan Beşiktaş'ta maç sonrası ortaya çıkan o flaş gerçek herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu kritik maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Siyah-beyazlılar çok önemli 2 puanı sahada bırakırken alınan bu sonuç sonrası teknik direktör Fernando Santos eleştiri oklarını üzerine çekti.
Beşiktaş, Başakşehir ile berabere kalırken, ligdeki galibiyet hasreti de dört maça yükseldi. Bu sezon hedefini Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta dördüncü sıra da tehlikeye girdi.
Süper Lig'de üçüncü sıradaki Trabzonspor'un 52 puanı bulunuyor. Şu anda dördüncü sırada yer alan Beşiktaş'ın ise 47 puanı var.
Beşiktaş'ın arkasından Kasımpaşa (46), Rizespor (45) ve Başakşehir (43) sıralanıyor.