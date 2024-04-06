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Beşiktaş'ta büyük tehlike! Kimse bunu beklemiyordu

Son olarak Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1'lik skorla berabere kalarak çok önemli 2 puanı sahada bırakan Beşiktaş'ta maç sonrası ortaya çıkan o flaş gerçek herkesi hayrete düşürdü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 10:12
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Beşiktaş'ta büyük tehlike! Kimse bunu beklemiyordu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar bu kritik maçtan 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Beşiktaş'ta büyük tehlike! Kimse bunu beklemiyordu

Siyah-beyazlılar çok önemli 2 puanı sahada bırakırken alınan bu sonuç sonrası teknik direktör Fernando Santos eleştiri oklarını üzerine çekti.

Beşiktaş'ta büyük tehlike! Kimse bunu beklemiyordu

Beşiktaş, Başakşehir ile berabere kalırken, ligdeki galibiyet hasreti de dört maça yükseldi. Bu sezon hedefini Süper Lig'de üçüncülük ve Türkiye Kupası olarak belirleyen Beşiktaş'ta dördüncü sıra da tehlikeye girdi.

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