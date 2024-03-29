Haberler Beşiktaş Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ayrılık operasyonu için harekete geçildi. Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı yönetim, kadroda önemli değişiklikler yapacak. Kara-Kartal'n gelecek sezonki planlamasında yer almayan 19 isimle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 11:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Tarihinin en kötü performanslarından birini sergileyen Beşiktaş, yeni sezonda tarihi bir operasyon yaşamaya hazırlanıyor.

Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı yönetim, kadroyu sil baştan yapacak.

Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

YENİ SEZONDA 19 AYRILIK!
Takımda önemli değişiklikler yaşayacak olan Kara-Kartal'da 7 yerli ve 12 yabancı futbolcusuyla yolların ayrılacağı öne sürüldü.

Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan yerli oyunculardan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Öte yandan Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Utku Yuvakuran da gözden çıkarılan isimler.

Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Yabancı futbolculardan ise Worrall, Ghezzal, Montero, Hasic, Rosier, Onana, Rebic, Amartey, Muleka, Aboubakar, Chamberlain ve Hadziahmetovic için gelecek teklifler, öncelikli olarak değerlendirilecek.

Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Yönetim, bu oyunculardan değerine yakın teklif alanlarla yollarını en kısa sürede ayıracak. Sene sonu 19 futbolcusuyla yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ın, yeni sezon için derin bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar ve Salih Uçan gidiyor! 2 yıldız geliyor...
CHP'de hesaplaşma günü: 1 Nisan! Kemal Kılıçdaroğlu hançerlenmenin hesabını soracak! Gazeteci Nuray Başaran'dan bomba açıklama: Para döngüsü hakkında elimde belge ve görüntüler var
F.Bahçe'den Brezilya çıkarması! 2 futbolcu...
F.Bahçe ligden çekilecek mi? Şenes Erzik açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Schick ve Salih hamlesi!
Beşiktaş'tan Manaj bombası!
DENKLİK İÇİN YKS ŞARTI KALKTI MI? SON DAKİKA YÖK'ten denklik açıklaması
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 29 Mart rakamları
Cuma Hutbesi DİYANET 29 MART 2024
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık 11:50
Gomis'ten emeklilik açıklaması! Gomis'ten emeklilik açıklaması! 11:47
F.Bahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi F.Bahçe'den TFF'ye rest! O teklif reddedildi 11:35
Brentford - Manchester United maçı ne zaman? Brentford - Manchester United maçı ne zaman? 11:28
Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman? Aston Villa - Wolverhampton maçı ne zaman? 11:25
Tottenham - Luton Town maçı ne zaman? Tottenham - Luton Town maçı ne zaman? 11:22
Daha Eski
Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? Sheffield United - Fulham maçı ne zaman? 11:18
Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! Okan Buruk'tan Rafa Silva açıklaması! 11:15
Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? Nottingham Forest - Crystal Palace maçı ne zaman? 11:14
"Sezon sonuna kadar kaybetmek istemiyoruz" "Sezon sonuna kadar kaybetmek istemiyoruz" 11:09
Barış Alper Yılmaz dalya diyecek! Barış Alper Yılmaz dalya diyecek! 11:09
Chelsea - Burnley maçı ne zaman? Chelsea - Burnley maçı ne zaman? 11:08