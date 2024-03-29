Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta ayrılık operasyonu için harekete geçildi. Teknik direktör Fernando Santos'un raporuna göre hareket eden siyah-beyazlı yönetim, kadroda önemli değişiklikler yapacak. Kara-Kartal'n gelecek sezonki planlamasında yer almayan 19 isimle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte detaylar...
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YENİ SEZONDA 19 AYRILIK!
Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan yerli oyunculardan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yola devam etmeyi düşünmüyor.
Öte yandan Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Utku Yuvakuran da gözden çıkarılan isimler.
Yabancı futbolculardan ise Worrall, Ghezzal, Montero, Hasic, Rosier, Onana, Rebic, Amartey, Muleka, Aboubakar, Chamberlain ve Hadziahmetovic için gelecek teklifler, öncelikli olarak değerlendirilecek.
Yönetim, bu oyunculardan değerine yakın teklif alanlarla yollarını en kısa sürede ayıracak. Sene sonu 19 futbolcusuyla yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş'ın, yeni sezon için derin bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.
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