Tarihi operasyon! Beşiktaş'ta 19 ayrılık

Siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona erecek olan yerli oyunculardan Cenk Tosun ve Salih Uçan ile yola devam etmeyi düşünmüyor.

Öte yandan Onur Bulut, Tayfur Bingöl, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Utku Yuvakuran da gözden çıkarılan isimler.