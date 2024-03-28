BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Beşiktaş, Milli arada hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. İlk hazırlık karşılaşmasında Karadağ ekibi Buducnost'u 5-1 mağlup eden Kartal, bu kez de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE