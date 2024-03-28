Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'e verilen arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiren Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Buducnost ile karşılaşmasında farklı galibiyet ile moral bulan siyah-beyazlılar, 2. hazırlık maçında da benzer performans sergilemeyi hedefliyor. Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanacak maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 10:50 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 11:20
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için TIKLAYIN

Beşiktaş, Milli arada hazırlık maçları yapmaya devam ediyor. İlk hazırlık karşılaşmasında Karadağ ekibi Buducnost'u 5-1 mağlup eden Kartal, bu kez de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Maçın yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 28 Mart Perşembe günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Beşiktaş Karagümrük maçı CANLI İZLE linki | Beşiktaş Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
Para kulesi skandalında yeni perde! Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ifade verecek
Böyle duyurdular! İşte Icardi'nin yeni takımı
Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi
Beşiktaş final için sahaya çıkıyor!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 28 Mart rakamları
A101'DE BAYRAM İNDİRİMİ | 28 Mart A101 indirimli aktüel ürünler kataloğu
AFAD, Kandilli son depremler listesi (28 Mart 2024)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'nin bileği bükülmüyor! Göztepe'nin bileği bükülmüyor! 10:50
Lille - Lens maçı ne zaman? Lille - Lens maçı ne zaman? 10:50
Aslan aradığı yıldızı City'de buldu! Aslan aradığı yıldızı City'de buldu! 10:48
Böyle duyurdular! İşte Icardi'nin yeni takımı Böyle duyurdular! İşte Icardi'nin yeni takımı 10:40
Cadiz - Granada maçı ne zaman? Cadiz - Granada maçı ne zaman? 10:37
Rockets'tan üst üste 10. galibiyet Rockets'tan üst üste 10. galibiyet 10:27
Daha Eski
Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? 10:26
Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..." Pereira'dan Arda itirafı! "16 yaşındayken..." 10:21
Beşiktaş final için sahaya çıkıyor! Beşiktaş final için sahaya çıkıyor! 10:13
Flaş F.Bahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek" Flaş F.Bahçe sözleri! "Hiçbir lig kabul etmeyecek" 10:13
Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda... Okan Buruk'u bekleyen zorlu süreç! Sezon sonunda... 10:02
Taraftar merak ediyordu! Dönüş maçı belli oldu Taraftar merak ediyordu! Dönüş maçı belli oldu 09:34