Haberler Beşiktaş Beşiktaş 1-1 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş 1-1 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş milli ara nedeniyle lige verilen arada ikinci hazırlık Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Bu mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 17:40 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024 Perşembe 18:04
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş 1-1 VavaCars Fatih Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada özel maçta karşılaştığı VavaCars Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar 11'iyle başladı.

VavaCars Fatih Karagümrük ise Salvatore Sirigu, Davida Biraschi, Salih Dursun, Koray Günter, Emir Tintiş, Andrea Bertolacci, Emre Mor, Valentin Eyyseric, Flavio Paoletti, Kevin Lasagna, Güven Yalçın 11'iyle sahaya çıktı.

Mücadelenin 25. dakikasında Emre Mor'un ara pasında topla buluşan Kevin Lasagna, ceza sahasına girip aşırtma bir vuruşla topu filelere göndererek Fatih Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Beşiktaş beraberliği 61. dakikada yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ghezzal ceza sahasına girip sağ çaprazdan plase vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.

Beşiktaş'ta Al-Musrati riske edilmezken, bel ağrısı bulunan Ante Rebic, bireysel antrenman yapan Chamberlain ile Emrecan Terzi ile Tayfur Bingöl, Salih Uçan ve Emrecan Uzunhan kadroda yer almadı.

Mücadeleyi Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ve Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba da takip etti.

DİĞER
İşte Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sının yeni sevgilisi Giray! Sıla Türkoğlu’nun yeni partneri bakın kim çıktı! Meğer usta oyuncunun oğluymuş…
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli mitinginde önemli açıklamalar
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin"
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'a gelecek mi? Kararını verdi
Beşiktaş final için sahaya çıkıyor!
1 NİSAN OKULLAR TATİL Mİ? 1 Nisan'da okul var mı?
EMEKLİ MAAŞ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA | Başkan Erdoğan duyurdu: Temmuzda yeniden...
SAATLER İLERİ ALINACAK MI 2024? | Saatler ne zaman ileri alınacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme F.Bahçe'ye Szymanski piyangosu! İşte o gelişme 17:20
Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu! Serkan Özbalta'dan Keçiörengücü maçı yorumu! 16:58
İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! İşte ZTK yarı final ve Süper Lig'in 33. hafta programı! 16:45
Diawara'dan oruç yasağına tepki! Kamptan ayrıldı Diawara'dan oruç yasağına tepki! Kamptan ayrıldı 16:29
Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" Osayi için şok açıklama! "Transferinden vazgeçin" 16:13
Altay’da istikrarın adı Salih Sarıkaya! Altay’da istikrarın adı Salih Sarıkaya! 16:03
Daha Eski
Beşiktaş - F. Karagümrük | CANLI İZLE Beşiktaş - F. Karagümrük | CANLI İZLE 15:57
Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? Ve kararını verdi! Edin Dzeko bırakıyor mu? 15:31
G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri G.Saray istiyordu! Menajerinden transfer sözleri 15:08
Millilerin İsviçre ve Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı Millilerin İsviçre ve Macaristan maçları aday kadrosu açıklandı 15:00
Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum! Vinicius'tan Mitroglou benzetmesine flaş yorum! 14:58
A Milliler hazırlıklara başladı! A Milliler hazırlıklara başladı! 14:39