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Esports takımı finale yükseldi
Beşiktaş Esports League of Legends Takımı, 2024 Kış Mevsimi Yarı Final maçında Papara Supermassive'i 3-0 yenerek finale kalmaya başardı. 8 sene aradan sonra ilk kez Kış Mevsimi Finalleri'ne katılmayı başaran siyah-beyazlılar final mücadelesini 5 Nisan Cuma günü saat 20.00'de oynayacak. Beşiktaş, finale kalarak 15-28 Nisan tarihleri arasında Avrupa Ligi (EMEA Masters) maçları için gruplara direkt katılmaya hak kazandı.
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