Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta tecrübeli isimler Cenk Tosun ve Salih Uçan bilmecesi sürüyor. Yıldız futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...
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Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yetkililer iki oyuncuyla masaya oturdu. Geçen hafta yapılan görüşmelerde rakam konuşulmadığı, ancak yönetim teklifini önümüzdeki günlerde iki futbolcuya ileteceğini söyledi
Siyah-beyazlılar bu hafta içerisinde yeni sözleşme teklifini oyunculara sunacak.
Maddi konulardaki pürüzlerin de bu teklifin ardından çözülmesi beklenirken, iki yıldız için 'Tamam ya da devam' kararı verilecek.
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