Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta tecrübeli isimler Cenk Tosun ve Salih Uçan bilmecesi sürüyor. Yıldız futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2024 Çarşamba 10:16
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi

Bu sezon şampiyonluk yarışından uzak kalan kara-kartal'da Gaziantep deplasmanından alınan 2-0'lık mağlubiyetten sonra iç transfer çalışmaları başladı.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi

Beşiktaş'ta devam eden iç transfer çalışmalarında geleceği merak edilen iki isim var. Takımın iki tecrübeli ismi Salih Uçan ve Cenk Tosun'un takımda kalıp kalmayacağı merak konusu haline gelmiş durumda.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi

Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un, yönetime verdiği raporda her iki oyuncunun da önümüzdeki sezonda da takımda kalmalarını istedi.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi

Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda siyah-beyazlı yetkililer iki oyuncuyla masaya oturdu. Geçen hafta yapılan görüşmelerde rakam konuşulmadığı, ancak yönetim teklifini önümüzdeki günlerde iki futbolcuya ileteceğini söyledi

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi

Siyah-beyazlılar bu hafta içerisinde yeni sözleşme teklifini oyunculara sunacak.

Beşiktaş'ta Salih Uçan ve Cenk Tosun bilmecesi

Maddi konulardaki pürüzlerin de bu teklifin ardından çözülmesi beklenirken, iki yıldız için 'Tamam ya da devam' kararı verilecek.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Anderson Talisca ve Sadio Mane Türkiye'ye geliyor! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak...
Türkiye CHP'lilerin "para kulelerini" konuşuyor! Fondaş medya yine sessiz... Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelik'ten "kayıt dışı" itirafı
Bombalar peş peşe! Mane Cimbom'a Talisca Fener'e
Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Demir Ege bilmecesi!
Beşiktaş'ta en kötüsü Santos! 10 maçta...
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 13 Mart rakamları
TIP BAYRAMI NE ZAMAN 2024? | Tıp Bayramı ayın kaçında, önemi nedir? Neden kutlanır?
YAĞIŞ GÜNLERCE SÜRECEK | Meteoroloji tarih verdi! Yağmur ne zaman duracak? (13 Mart hava durumu)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid - Inter maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Inter maçı saat kaçta? 10:17
Salih Uçan ve Cenk Tosun takımda kalacak mı! Salih Uçan ve Cenk Tosun takımda kalacak mı! 10:16
Minnesota inanılmazı başardı! Minnesota inanılmazı başardı! 10:13
Dortmund - PSV maçı CANLI İZLE | Dortmund - PSV maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Dortmund - PSV maçı CANLI İZLE | Dortmund - PSV maçı saat kaçta? Hangi kanalda? 10:03
Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor! Dünya yıldızı Cimbom'a geliyor! 10:01
Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? Muslera'nın sözleşmesi uzatılacak mı? 09:53
Daha Eski
TFF'den yeni yayın kararı! TFF'den yeni yayın kararı! 09:37
Beşiktaş'ta Demir Ege bilmecesi! Beşiktaş'ta Demir Ege bilmecesi! 09:04
Bugün kimin maçı var? 13 Mart Çarşamba Bugün kimin maçı var? 13 Mart Çarşamba 07:47
Arsenal penaltılarla turladı! Arsenal penaltılarla turladı! 01:50
Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! Napoli'yi deviren Barcelona çeyrek finalde! 00:57
G.Saray Ekmas kazandı elendi! G.Saray Ekmas kazandı elendi! 00:53