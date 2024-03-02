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Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışı ve üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Yapay zeka destekli istatistik sağlayıcısı Comparisonator, iki takımın öne çıktığı verileri derledi. İşte o veriler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:23
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Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, kupadan elenmesinin ardından yalnızca Süper Lig'de şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray'ı konuk edecek.

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Zorlu karşılaşmanın sonucu, zirve yarışı ve 3'üncülük mücadelesini yakından etkileyecek. Bu zorlu karşılaşma öncesi yapay zeka destekli istatistik sağlayıcısı Comparisonator, iki takımın öne çıktığı verileri derledi.

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Akşam'ın derlediği habere göre; Rakamlar; Galatasaray'ın hücumda, Beşiktaş'ın ise savunmada parladığını gösterdi. Aslan, ligdeki son 6 maçında 14 gol atıp 3 gol yedi. Kartal ise 6 maçta 6 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

CİMBOM OYUNU ÖNDE OYNUYOR
Verilere göre G.Saray, Beşiktaş'a oranla oyunu 3. bölgede kurması ve topla oynama ağırlığını bu bölgede yoğunlaştırmasıyla dikkat çekiyor.

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

1. bölgedeki defansif verilerde Kartal'ın gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, 3. bölge preslerinde rakibine göre üstünlük sağlamış durumda.

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Aslan; hücumda 3'üncü bölge aksiyonlarında gol, gol beklentisi, asist, şut pası, şut gibi istatistiklerde öne çıktı.

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Beşiktaş, rakibine bu alanda yalnızca forvetlerinin isabetli şut ortalamasıyla üstünlük sağladı. (% 1,25 isabete karşı yüzde 1,75).

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

KARTAL RAKİBİ GERİDE SAVUNUYOR
Ev sahibi Beşiktaş'ın defansta öne çıkan istatistikleri ise rakibi geride karşılama başarısı olarak kendini gösterdi.

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Okan Buruk'un önde presine karşı Fernando Santos'un öğrencileri, rakip hücumcuları kendi ceza sahasında karşıladığında yüzdesel olarak daha başarılı. (yüzde 9,5'e karşı yüzde 12,63).

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Öte yandan siyah-beyazlılarda kaptan Necip Uysal, son dönemdeki performansıyla savunmanın öne çıkan ismi oldu.

Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Santos, geçen günlerde 33 yaşındaki deneyimli oyuncuyla ilgili, "Worrall'ın oynamaması Necip'in suçu çünkü fantastik oynuyor" yorumunu yapmıştı.

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