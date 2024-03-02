Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında dev derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Zirve yarışı ve üçüncülük yarışını yakından ilgilendiren müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Yapay zeka destekli istatistik sağlayıcısı Comparisonator, iki takımın öne çıktığı verileri derledi. İşte o veriler...
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 09:28 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 10:23
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CİMBOM OYUNU ÖNDE OYNUYOR
Verilere göre G.Saray, Beşiktaş'a oranla oyunu 3. bölgede kurması ve topla oynama ağırlığını bu bölgede yoğunlaştırmasıyla dikkat çekiyor.
1. bölgedeki defansif verilerde Kartal'ın gerisinde kalan sarı-kırmızılılar, 3. bölge preslerinde rakibine göre üstünlük sağlamış durumda.
Aslan; hücumda 3'üncü bölge aksiyonlarında gol, gol beklentisi, asist, şut pası, şut gibi istatistiklerde öne çıktı.
Beşiktaş, rakibine bu alanda yalnızca forvetlerinin isabetli şut ortalamasıyla üstünlük sağladı. (% 1,25 isabete karşı yüzde 1,75).
KARTAL RAKİBİ GERİDE SAVUNUYOR
Ev sahibi Beşiktaş'ın defansta öne çıkan istatistikleri ise rakibi geride karşılama başarısı olarak kendini gösterdi.
Okan Buruk'un önde presine karşı Fernando Santos'un öğrencileri, rakip hücumcuları kendi ceza sahasında karşıladığında yüzdesel olarak daha başarılı. (yüzde 9,5'e karşı yüzde 12,63).
Öte yandan siyah-beyazlılarda kaptan Necip Uysal, son dönemdeki performansıyla savunmanın öne çıkan ismi oldu.
Santos, geçen günlerde 33 yaşındaki deneyimli oyuncuyla ilgili, "Worrall'ın oynamaması Necip'in suçu çünkü fantastik oynuyor" yorumunu yapmıştı.
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