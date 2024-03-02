Yapay zekadan Beşiktaş - Galatasaray derbisi değerlendirmesi! İşte o veriler

Zorlu karşılaşmanın sonucu, zirve yarışı ve 3'üncülük mücadelesini yakından etkileyecek. Bu zorlu karşılaşma öncesi yapay zeka destekli istatistik sağlayıcısı Comparisonator, iki takımın öne çıktığı verileri derledi.

Akşam'ın derlediği habere göre; Rakamlar; Galatasaray'ın hücumda, Beşiktaş'ın ise savunmada parladığını gösterdi. Aslan, ligdeki son 6 maçında 14 gol atıp 3 gol yedi. Kartal ise 6 maçta 6 gol atıp kalesinde 1 gol gördü.