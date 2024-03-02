Transferi neden gerçekleşmedi? Başar Önal'dan Beşiktaş itirafı

De Graafschap formasıyla şimdiye kadar çıktığı 27 maçta takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal, oynadığı futbolla göz doldurdu ve takımının skora en çok katkı sağlayan oyuncularından biri oldu.

Beşiktaş, birkaç ay beni izledi ve benimle çok ilgilendiler. Devre arası transfer döneminin son gününde kulübüme beni istediklerini söylemişler. Kulübüme sadece bonservis ücretimi sordular. Beşiktaş, kulübüme herhangi bir ücret sunmadı. Sadece, 'Biz seni çok istiyoruz' dediler. Resmi bir teklif olmadığı için transfer gerçekleşmedi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve kulüp yetkilileri, menajerimle konuştu ve beni istediklerini söyledi.