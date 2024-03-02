Haberler Beşiktaş Transferi neden gerçekleşmedi? Başar Önal'dan Beşiktaş itirafı

Transferi neden gerçekleşmedi? Başar Önal'dan Beşiktaş itirafı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden olan De Graafschap'lı Başar Önal, siyah-beyazlı kulübe transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2024 Cumartesi 14:29
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Transferi neden gerçekleşmedi? Başar Önal'dan Beşiktaş itirafı

De Graafschap formasıyla şimdiye kadar çıktığı 27 maçta takımına 7 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Başar Önal, oynadığı futbolla göz doldurdu ve takımının skora en çok katkı sağlayan oyuncularından biri oldu.

Transferi neden gerçekleşmedi? Başar Önal'dan Beşiktaş itirafı

Beşiktaş'ın transferin son gününde gündemine aldığı öğrenilen Önal, o dönem transferle ilgili yaşanılan sürece dair değerlendirmelerde bulundu. İşte Önal'ın Hürriyet'e yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

Transferi neden gerçekleşmedi? Başar Önal'dan Beşiktaş itirafı

Beşiktaş, birkaç ay beni izledi ve benimle çok ilgilendiler. Devre arası transfer döneminin son gününde kulübüme beni istediklerini söylemişler. Kulübüme sadece bonservis ücretimi sordular. Beşiktaş, kulübüme herhangi bir ücret sunmadı. Sadece, 'Biz seni çok istiyoruz' dediler. Resmi bir teklif olmadığı için transfer gerçekleşmedi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve kulüp yetkilileri, menajerimle konuştu ve beni istediklerini söyledi.

Transferi neden gerçekleşmedi? Başar Önal'dan Beşiktaş itirafı

Menajerim, 'Güzel bir transfer planı çerçevesinde gelirlerse neden olmasın?' diye söyledi. Beşiktaş'tan teklif geldiği için çok mutlu oldum, sevinçten ayaklarım yere değmiyordu. De Graafschap'ta yaza kadar performans olarak elimden gelen bütün mücadeleyi göstereceğim. Ondan sonra neler olacağına bakacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray'la da ismim anıldı ama onlardan herhangi bir teklif gelmedi.

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