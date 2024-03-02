Transferi neden gerçekleşmedi? Başar Önal'dan Beşiktaş itirafı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan isimlerden olan De Graafschap'lı Başar Önal, siyah-beyazlı kulübe transferinin neden gerçekleşmediğini açıkladı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)
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Menajerim, 'Güzel bir transfer planı çerçevesinde gelirlerse neden olmasın?' diye söyledi. Beşiktaş'tan teklif geldiği için çok mutlu oldum, sevinçten ayaklarım yere değmiyordu. De Graafschap'ta yaza kadar performans olarak elimden gelen bütün mücadeleyi göstereceğim. Ondan sonra neler olacağına bakacağız. Fenerbahçe ve Galatasaray'la da ismim anıldı ama onlardan herhangi bir teklif gelmedi.
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