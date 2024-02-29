BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Öyle bir tarzı yok. Gol pozisyonları çok fazla üretildi mi? Hayır. Kısır geçen bir maçtı. Kaleci Deniz'in hatası sonrası Salih golü atarak takımını 1-0'a taşıdı. İlk yarıyı üretemeden geçti Kartal. İkinci yarıda ise Cenk Tosun'un golüyle farkı ikiye çıkardı.

Konyaspor, Beşiktaş kalesinde çok fazla tehlike üretemedi. Rakibini zorlayamayan bir Konyaspor vardı. Beşiktaş hak ederek galip geldi. Futbol adına verimli bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Ama önemli olan turu atlamaktı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın favorilerinden biri.