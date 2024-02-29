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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve Takvim Gazetesi yazarı Oktay Derelioğlu karşılaşmayı değerlendirdi. Derelioğlu, derbi öncesi Fernando Santos'u uyardı. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Şubat 2024 Perşembe 09:46
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında konuk ettiği Tümosan Konyaspor'u Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar yarı finalde Ankaragücü'nün rakibi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Beşiktaş'ın efsane futbolcularından ve Takvim Gazetesi yazarı Oktay Derelioğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Bu oyun yetmez!


Beşiktaş favori olarak çıktığı bir maça galip gelerek kupada yarı finale kalmayı başardı. Siyah-Beyazlılar çok fazla zorlanmadı. Maalesef Fernando Santos'un oynattığı futbol, Beşiktaş taraftarlarına çok yakın bir oyun değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Öyle bir tarzı yok. Gol pozisyonları çok fazla üretildi mi? Hayır. Kısır geçen bir maçtı. Kaleci Deniz'in hatası sonrası Salih golü atarak takımını 1-0'a taşıdı. İlk yarıyı üretemeden geçti Kartal. İkinci yarıda ise Cenk Tosun'un golüyle farkı ikiye çıkardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Konyaspor, Beşiktaş kalesinde çok fazla tehlike üretemedi. Rakibini zorlayamayan bir Konyaspor vardı. Beşiktaş hak ederek galip geldi. Futbol adına verimli bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Ama önemli olan turu atlamaktı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın favorilerinden biri.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Ortada iyi bir oyun olmadığı için bireyse olarak oyuncuları öne çıkarmak da bana göre doğru değil. Kartal, kendisini pek de zorlayamayan bir rakibe karşı kazandı. Elbette şampiyonluk yarışında geride kalan bir takımın kupada devam etmesi önemli.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

Derbi maçta bu görüntü yetmez. Daha akıcı, yırtıcı, arzulu bir Beşiktaş sahada olmalı. Derbide daha farklı olmalılar. Öyle de olacağı fikrindeyim.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos'a derbi uyarısı! "Bu oyun Galatasaray'a yetmez"

"Beşiktaş'ın bu oyunu G.Saray derbisine yetmez. Daha akıcı, yırtıcı, arzulu bir Beşiktaş sahada olmalı diye düşünüyorum."

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