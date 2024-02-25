İstanbulspor - Beşiktaş CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında heyecan devam ediyor.

Ligin dibine demir atan ve sürpriz yapmayı hedefleyen İstanbulspor ile 3.'lük yarışında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İSTANBULSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Vorobjovas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mamadou, Emir Kaan, Emrehan.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

BEŞİKTAŞ - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Beşiktaş maçı 25 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE 50. RANDEVU

Beşiktaş ile İstanbulspor bugüne kadar Süper Lig'de 49 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda siyah-beyazlılar, 31 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, sarı-siyahlılar ise 4 defa rakibini mağlup etmeyi başardı. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş'ın 82 golüne, İstanbulspor 32 golle karşılık verdi. Kartal, ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-0'lık skorla kazanmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 8 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku, Jonas Svensson, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bahtiyar Zaynutdinov, Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Necip Uysal, İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İSTANBULSPOR 20 YILDIR KAZANAMIYOR

Sarı-siyahlılar, Beşiktaş karşısında 20 yıldır galip gelemiyor. Boğazın Boğaları, siyah-beyazlılara karşı son galibiyetini 2003-2004 sezonunun 23. haftasında 2-1'lik skor ile elde etmişti. Söz konusu süreçte rakibiyle Süper Lig'de 5 müsabakaya çıkan İstanbulspor, 3 kez mağlup olurken, 2 kez de sahadan 1 puanla ayrıldı.

KARTAL LİGDE 3 HAFTADIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALIYOR

İki takım arasındaki müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İlker Takpak yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Meteoğlu.