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Beşiktaş keskin virajda! Fernando Santos düşünceli

Avrupa'ya gruplarda veda eden ve şampiyonluğun uzağında kalan Beşiktaş, keskin bir virajda. Siyah-beyazlıları çok zor bir fikstür bekliyor. Teknik direktör Fernando Santos düşünceli. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş keskin virajda! Fernando Santos düşünceli

Beşiktaş'ta gözler üst üste oynanacak olan zorluk derecesi yüksek maçlara çevrilmiş durumda. Teknik direktör Fernando Santos'un oynattığı oyun sadece taraftarı değil camianın önemli bölümünü de tatmin etmiyor. Yönetim Portekizli teknik adamın defansif emniyeti yüksek oyununu risksiz görse de ofansif anlamda daha cesur olmasını istiyor. Son 6 maçta sadece 4 gol atabilen Beşiktaş, bu süreçte 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Beşiktaş şampiyonluk yarışında zirvenin bir hayli uzağında kaldı. Ligi üçüncü bitirmek ilk hedef olsa da Beşiktaş sezonu kupayla kapatmaya kararlı.

SAHA SONUÇLARI ÇOK ÖNEMLİ

Siyah-beyazlılar ilk olarak hafta sonunda İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligdeki son 5 maçını kazanamayan rakibini mağlup ederek moral bulmak isteyen Kara Kartal, ardından Tüpraş Stadı'nda ezeli rakibi G.Saray'ı konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu zorlu derbi öncesinde de Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş bu maçı kazanırsa, yarı finaldeki rakibi Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin galibi olacak. Portekizli teknik adamın bu dört zorlu maçta alacağı sonulçarın kendi geleceği için belirleyeceği olacağı ifade edildi.

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