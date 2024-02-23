Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

Sabah'ın haberine göre; Onana, Hasic, ve Montero dışında Rebic ile Chamberlain de kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

MULEKA VE GHEZZAL...

Ancak bu 6 oyuncu ayrılsa dahi sadece bir kontenjanlık yer olacağı için Muleka'ya da gelecek bonservis teklifleri değerlendirilecek. Ayrıca mukavelesi sona eren Rachid Ghezzal'ın opsiyonu kullanılmayacak.