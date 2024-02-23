Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden
Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna Al Musrati ve Muci gibi iki önemli ismi katan Beşiktaş, sezon sonunda çıtayı yükseltecek. Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuları listesine aldı. Yapılacak transferler için kadroda eksilme yaşaması gerekecek olan Kara-Kartal'da 8 ayrılık birden yaşanacak. İşte o isimler ve dev operasyonun detayları...
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KNOCHE GÜNDEMDE!
Ancak Kartal'ın yeni transfer yapabilmesi için gelecek sezon en az 9-10 yabancı futbolcusu ile yollarını ayırması gerekiyor.
Bu nedenle yaz döneminde gelecek oyunculardan çok gidecekler açısından çok yoğun bir süreç yaşanması bekleniyor. Çünkü 18 yabancısı olan Beşiktaş, yeni kurala göre kadrosuna 12 isim yazabilecek.
ROSIER'İN NICE'DE DEVAM ETME İHTİMALİ YÜKSEK
Mevcut yabancılardan Rosier, Onana, Hasic, ve Montero kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyiyor. Nice, Rosier için opsiyonu kullanmayı planlarken diğer oyuncular ise yüksek ihtimalle takıma dönecek.
Sabah'ın haberine göre; Onana, Hasic, ve Montero dışında Rebic ile Chamberlain de kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.
MULEKA VE GHEZZAL...
Ancak bu 6 oyuncu ayrılsa dahi sadece bir kontenjanlık yer olacağı için Muleka'ya da gelecek bonservis teklifleri değerlendirilecek. Ayrıca mukavelesi sona eren Rachid Ghezzal'ın opsiyonu kullanılmayacak.
6.5 MİLYON EURO'LUK HAYAL KIRIKLIĞI
Hiç oynamasa bile Beşiktaş'a yaklaşık 6.5 milyon Euro maliyeti olan Ante Rebic, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.
Bu sezon 23 maçta forma giyen ancak 691 dakika sahada kalan Hırvat futbolcu, sadece 1 gol atarken 5 de asist yaptı.
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