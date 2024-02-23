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Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Ara transfer döneminde kadrosuna Al Musrati ve Muci gibi iki önemli ismi katan Beşiktaş, sezon sonunda çıtayı yükseltecek. Önümüzdeki sezonun kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan siyah-beyazlılar, yıldız futbolcuları listesine aldı. Yapılacak transferler için kadroda eksilme yaşaması gerekecek olan Kara-Kartal'da 8 ayrılık birden yaşanacak. İşte o isimler ve dev operasyonun detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 10:56
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Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

Gelecek sezonun transferleri için kontenjanda yer açmak zorunda olan Beşiktaş şimdiden çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos'un kadroda düşünmediği 9 isimle yollar ayrılacak.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

Futbol Koordinatörü Samet Aybaba, Avrupa'da oyuncu izlemeye devam ederken aynı zamanda sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolculara da göz dikildi.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

KNOCHE GÜNDEMDE!
Bu isimler arasında Union Berlin'in tecrübeli stoperi Robin Knoche bulunuyor. Savunmasını güçlendirmek isteyen yönetim, Union Berlin'de forma giyen başarılı oyuncuyla temaslarına şimdiden başladı.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

Ancak Kartal'ın yeni transfer yapabilmesi için gelecek sezon en az 9-10 yabancı futbolcusu ile yollarını ayırması gerekiyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

Bu nedenle yaz döneminde gelecek oyunculardan çok gidecekler açısından çok yoğun bir süreç yaşanması bekleniyor. Çünkü 18 yabancısı olan Beşiktaş, yeni kurala göre kadrosuna 12 isim yazabilecek.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

ROSIER'İN NICE'DE DEVAM ETME İHTİMALİ YÜKSEK
Mevcut yabancılardan Rosier, Onana, Hasic, ve Montero kiralık olarak farklı kulüplerde forma giyiyor. Nice, Rosier için opsiyonu kullanmayı planlarken diğer oyuncular ise yüksek ihtimalle takıma dönecek.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

Sabah'ın haberine göre; Onana, Hasic, ve Montero dışında Rebic ile Chamberlain de kadroda düşünülmeyen futbolcular arasında yer alıyor.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

MULEKA VE GHEZZAL...
Ancak bu 6 oyuncu ayrılsa dahi sadece bir kontenjanlık yer olacağı için Muleka'ya da gelecek bonservis teklifleri değerlendirilecek. Ayrıca mukavelesi sona eren Rachid Ghezzal'ın opsiyonu kullanılmayacak.

Beşiktaş'ta dev operasyon! 8 ayrılık birden

6.5 MİLYON EURO'LUK HAYAL KIRIKLIĞI
Hiç oynamasa bile Beşiktaş'a yaklaşık 6.5 milyon Euro maliyeti olan Ante Rebic, performansıyla büyük hayal kırıklığı yarattı.

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