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TRANSFER HABERLERİ - Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri açıkladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un menajeri, milli eldiveni İngiliz takımlarının takibe aldığını açıkladı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 10:26
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TRANSFER HABERLERİ - Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri açıkladı

Beşiktaş'ın ve A Milli Futbol Takımı'nın başarılı kalecisi Mert Günok'a, menajerler aracılığı ile İngiliz takımlarından teklif geldiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri açıkladı

Hürriyet'te yer alan habere göre Mert'in iki yıldır scoutlar tarafından takip edildiğini belirten menajer Necmettin Mehmedi, "Şu anda isim veremeyiz ama iki İngiliz kulübü kaleci Mert'i scoutlarına izlettirdi. Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri Beşiktaş yönetimi ile görüşerek 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alış verişi yapacak" diye konuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri açıkladı

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 32 resmi maça çıkan 34 yaşındaki tecrübeli eldiven Mert Günok, 12 maçta kalesini gole kapattı ve toplamda 36 gol yedi.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri açıkladı

1989 yılında Karabük'te dünyaya gelen Mert, kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı. Ardından Fenerbahçe altyapısına geçti.

TRANSFER HABERLERİ - Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri açıkladı

Deneyimli file bekçisi sırasıyla Fenerbahçe, Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giydi.

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