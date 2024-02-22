TRANSFER HABERLERİ - Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri açıkladı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un menajeri, milli eldiveni İngiliz takımlarının takibe aldığını açıkladı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)
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1989 yılında Karabük'te dünyaya gelen Mert, kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı. Ardından Fenerbahçe altyapısına geçti.
Deneyimli file bekçisi sırasıyla Fenerbahçe, Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formaları giydi.
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