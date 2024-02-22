TRANSFER HABERLERİ - Mert Günok'a İngiliz kancası! Menajeri açıkladı

Hürriyet'te yer alan habere göre Mert'in iki yıldır scoutlar tarafından takip edildiğini belirten menajer Necmettin Mehmedi, "Şu anda isim veremeyiz ama iki İngiliz kulübü kaleci Mert'i scoutlarına izlettirdi. Saha içi duruşu ve performansı ile olumlu not aldı. Yakın zamanda kulüp yetkilileri Beşiktaş yönetimi ile görüşerek 2025 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Günok için bonservis ücreti konusunda fikir alış verişi yapacak" diye konuştu.