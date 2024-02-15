Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Ara transferinde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş'ta gözler oynanacak olan Konyaspor maçına çevrildi. Üst üste alınan kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen, son 5 lig maçında da rakip fileleri sadece 2 kez havalandıran siyah-beyazlılarda sadece kaçan puanlar değil, yaşanan gol kısırlığı da en önemli sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Teknik direktör Fernando Santos'un bu soruna çere bulabilmek için Cenk Tosun, Jacson Muleka, Semih Kılıçsoy üçlüsü arasında sürekli seçim yaptığı ancak bir türlü istediği verimi alamadığı gözleniyor.