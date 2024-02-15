Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Son 5 lig maçında 2 gol atabilen Kara-Kartal'da Vincent Aboubakar mumla aranıyor. Sakatlığını atlatmasının ardından antrenmanda takımla birlikte çalışan Kamerunlu santrfor hakkında yeni bir karar alındı. İşte detaylar...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fotomaç'ın haberine göre Portekizli teknik adam, affettiği yıldız oyuncuyu Konyaspor maçında kadroya alması ve sahaya sürmesi bekleniyor.
Abou, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 105 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 59 kez havalandıran Kamerunlu yıldız, 14 de asist yaparken toplamda 73 gole doğrudan katkı sağladı. Aboubakar bu sezon ise 23 maçta oynadı, 11 gol atarken, 2 de gol pası verdi.
SAKATLAR İYİLEŞTİ ELİ GÜÇLENDİ
Kartal'da sakatlardan gelen iyi haberler, Fernando Santos'un yüzünü biraz olsun güldürdü. Rashica, Ghezzal ve Salih'in takıma geri dönmeleriyle birlikte eli güçlenen Santos; bu isimlerin dışında Masuaku'nun Afrika Kupası'ndan dönerek takıma katılması teknik heyeti rahatlattı. Aboubakar'ın da Konya maçında kadar forma giyebilecek duruma geleceği ifade edildi.
GOL ORTALAMASI 0.83'E GERİLEDİ
Siyah-beyazlılar ligin son 6 maçında yalnızca Karagümrük ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşadı. Santos, Beşiktaş ile 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kendisinden önce 19 maçta 30 kez rakip fileler havalandırılıp 1.57 maç başı gol ortalaması yakalanırken, Portekizli hoca döneminde 6 mücadelede yalnızca 5 gol sevinci yaşandı, ortalama da 0.83'te kaldı.
DİĞER