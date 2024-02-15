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Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Tümosan Konyaspor ile zorlu maçta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Fernando Santos, tüm planlarını galibiyet üzerine kuruyor. Son 5 lig maçında 2 gol atabilen Kara-Kartal'da Vincent Aboubakar mumla aranıyor. Sakatlığını atlatmasının ardından antrenmanda takımla birlikte çalışan Kamerunlu santrfor hakkında yeni bir karar alındı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Ara transferinde kadrosunu önemli yıldızlarla güçlendiren Beşiktaş'ta gözler oynanacak olan Konyaspor maçına çevrildi. Üst üste alınan kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen, son 5 lig maçında da rakip fileleri sadece 2 kez havalandıran siyah-beyazlılarda sadece kaçan puanlar değil, yaşanan gol kısırlığı da en önemli sorunlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Teknik direktör Fernando Santos'un bu soruna çere bulabilmek için Cenk Tosun, Jacson Muleka, Semih Kılıçsoy üçlüsü arasında sürekli seçim yaptığı ancak bir türlü istediği verimi alamadığı gözleniyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

PAZARTESİ HASRET BİTEBİLİR

Üçüncülük yarışındaki en ciddi rakibi Trabzon'u yendikten sonra kupada Antalyaspor'u mağlup ederek çeyrek finale yükselen Kara Kartal, Kayseri'de ise hem futbol hem de skor olarak beklentilere yanıt veremedi. Eksikler yüzünden istediği kadroları sahaya süremeyen Santos'un özellikle yeni transfer Muci ile tedavisini tamamlanmak üzere olan Aboubakar'ın hücumdaki sorunları çözeceğini düşünüyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Fotomaç'ın haberine göre Portekizli teknik adam, affettiği yıldız oyuncuyu Konyaspor maçında kadroya alması ve sahaya sürmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

Abou, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 105 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 59 kez havalandıran Kamerunlu yıldız, 14 de asist yaparken toplamda 73 gole doğrudan katkı sağladı. Aboubakar bu sezon ise 23 maçta oynadı, 11 gol atarken, 2 de gol pası verdi.

Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

SAKATLAR İYİLEŞTİ ELİ GÜÇLENDİ


Kartal'da sakatlardan gelen iyi haberler, Fernando Santos'un yüzünü biraz olsun güldürdü. Rashica, Ghezzal ve Salih'in takıma geri dönmeleriyle birlikte eli güçlenen Santos; bu isimlerin dışında Masuaku'nun Afrika Kupası'ndan dönerek takıma katılması teknik heyeti rahatlattı. Aboubakar'ın da Konya maçında kadar forma giyebilecek duruma geleceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Fernando Santos kararını verdi! Aboubakar...

GOL ORTALAMASI 0.83'E GERİLEDİ


Siyah-beyazlılar ligin son 6 maçında yalnızca Karagümrük ve Trabzonspor'a karşı gol sevinci yaşadı. Santos, Beşiktaş ile 6 lig maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Kendisinden önce 19 maçta 30 kez rakip fileler havalandırılıp 1.57 maç başı gol ortalaması yakalanırken, Portekizli hoca döneminde 6 mücadelede yalnızca 5 gol sevinci yaşandı, ortalama da 0.83'te kaldı.

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