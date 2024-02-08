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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🏆 | Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş, Corendon Airlines Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Ümit Öztürk düdük çalacak. VAR'da ise Onur Özütoprak görev alacak. Beşiktaş'ta 8 isim maçta süre alamayacak. A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak mücadelenin yayın bilgileri, muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 15:12
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ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE 🏆 | Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Antalyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan son 16 turu maçları ile devam ediyor. Antalyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 8 Şubat Perşembe günü oynanacak müsabaka 20:45'te A Spor'dan canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

ANTALYASPOR: LEITE, ERDOĞAN, VEYSEL, BAHADIR, GÜRAY, KALUZINSKI, BYTQI, SAFURI, SARIC, LARSSON, BUKSA

BEŞİKTAŞ: MERT, ONUR, WORRALL, TAYYİP, BAKHTIYOR, AMARTEY, GEDSON, GHEZZAL, RASHICA, CENK, SEMİH

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER BİTMİYOR!

Beşiktaş'ta adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Svensson dışında, tedavileri devam eden Omar Colley, Aboubakar, Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu; Antalyaspor karşısında görev yapamayacak. Chamberlain ve Amir'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Masuaku da kadroda yer alamayacak.

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