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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:08
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Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Perşembe günü Bitexen Antalyaspor'un konuğu olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. A Spor'dan canlı yayınlanacak mücadeleyi, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Omar Colley, Vincent Aboubakar ve Salih Uçan, Antalya'da görev yapamayacak. Siyah-beyazlı ekipte uzun süreli sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da kadroda yer alamayacak.

Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0 mağlup ederek son 16 turuna adını yazdırdı. Bu sezonki kupa serüvenine 3. turdan başlayan Antalyaspor ise ilk maçında 52 Orduspor FK'yi 3-0'la geçti. Bir üst turda Kepezspor'u 6-1 yenen Antalyaspor, 5. turda da Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

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