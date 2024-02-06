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Fırsat olursa Rodriguez

Yönetim, Sao Paulo’dan ayrılmak isteyen 32 yaşındaki 10 numara için Brezilya ekibinden yanıt bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2024 Salı 06:50
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Fırsat olursa Rodriguez

Beşiktaş'ta gündeme gelen isimlerden biri de James Rodriguez olmuştu. Siyah-beyazlılar, Sao Paulo'da mutsuz olan ve ayrılmak isteyen 32 yaşındaki 10 numara için kiralama teklifi yapmış ancak olumlu geri dönüş alamamıştı. Brezilyalı ekibi, oyuncunun da ayrılma kararında ısrarcı olması nedeniyle Beşiktaş'ın teklifini yeniden değerlendirmeye aldı. Daha önce "Cazip bir teklif gelirse değerlendiririz" diyen kulüp başkanı Julio Casares ile yeniden temasa geçen siyah-beyazlılar, kiralama teklifini yenileyerek yeri bir öneri sundu. Brezilya kulübünden olumlu yanıt gelirse, hafta sonuna kadar imzalar attırılacak.

Profesyonel kulüp kariyerinde 467 karşılaşmada görev yapan 32 yaşındaki futbolcu 121 gol atarken, 150 de asist yaparak 271 gole doğrudan katkı sağladı.

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